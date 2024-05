L’espagnol en BD – Spécial collège

L’espagnol en BD est un ouvrage des éditions Larousse, qui se décline en spécail collège, paru en avril 2024. Un guide pratique, ludique et innovant, qui lire en espagnol, dès le collège et améliorer le langage et la compréhension, grâce à cette VO.

Un avant-propos explique que cet ouvrage propose des histoires qui, sous la forme de BD, suggèrent d’apprendre l’espagnol aussi bien par le texte que par l’image. A travers les aventures de Gafas et Ruedas, les collégiens, entre autres, vont pouvoir renforcer et améliorer leurs connaissances, en assimilant des structures, des expressions, des formes verbales et du vocabulaire. L’appui visuel des planches de la bande dessinée se révèle être un excellent support pour aider les enfants à déduire le sens et le fond des textes. Un sommaire, pour la suite, présente brièvement les différentes parties à retrouver. Ainsi, la première partie commence avec une illustration à commenter.

Le livre propose de découvrir et travailler l’espagnol, en VO, pour mieux apprendre la langue. L’ouvrage en BD, invite à découvrir trois enquêtes de Gafas et Ruedas, deux collégiens que tout oppose, mais qui vont rapidement devenir amis. Des BD en VO qui vont aider les lecteurs et lectrices à assimiler les phrases et les structures grammaticales les plus courantes, ainsi que le vocabulaire de tous les jours. De plus, des traductions des mots et expressions proposent de faciliter la lecture. Des exercices corrigés permettent également de tester la compréhension, et d’approfondir les connaissances manquantes, selon le rythme de chacun. Le guide s’avère complet, intéressant et immersif, avec cette BD et cette VO, qui sont bienvenues !

