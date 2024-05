Le secret de l’Arc-en-ciel – Ed. Langue au chat

Le secret de l’Arc-en-ciel est un nouvel album jeunesse, à la couverture molletonnée, des éditions Langue au chat, paru en février 2024. Un ouvrage de Céline Person et Pauline Marlet, qui présente une histoire pleine de tendresse, un récit onirique, adapté aux tout-petits.

Un jour, alors qu’un jeune garçon se promenait seul, il fit un vœu. Il a cueilli un pissenlit et a soufflé dessus. Les aigrettes se sont ainsi envolées et ont flotté dans l’air. Le jeune garçon les a suivies jusqu’à une pierre mousse. A côté de cette pierre se tenait un petit et étrange personnage coiffé d’une mèche arc-en-ciel. Il fredonnait, assis, les pieds dans la rivière, en tenant une canne à pêche. Le garçon lui demanda qui il était et ce qu’il faisait… Le petit être a souri et a répondu qu’il était un bébé arc-en-ciel, et qu’il pêchait des couleurs. C’est dans cette rivière qu’elles sont les plus lumineuses…

Le récit est plein de tendresse et de bienveillance, présentant le récit d’un jeune garçon. En effet, le jeune héros est le narrateur de cette histoire, et il va faire une étrange rencontre. Au bord d’une rivière, il va découvrir un petit être, un bébé arc-en-ciel, qui pêche des reflets pour grandir. Entre patience, rencontre, écoute et partage, les deux êtres passent un doux moment, où chacun se confie. Un conte moderne et onirique, avec le vœu d’un jeune garçon la naissance des arcs-en-ciel, une amitié naissante. Le texte semble adapté aux jeunes lecteurs, avec un dialogue qui permet de rythmer le récit et de s’y plonger plus facilement. Le dessin reste rond et tendre, avec des personnages expressifs, de jolis détails et de belles couleurs douces.

Le secret de l’arc-en-ciel est un album jeunesse plein de tendresse, des éditions Langue au chat. Un récit touchant, un conte moderne et onirique, où il est question de vœu, de secret, de sentiments, d’amitié, de partage, de rencontre, de bienveillance, de découvertes…