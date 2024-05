Osmooz – Défis à 2

Osmooz présente un nouveau jeu, d’ATM Gaming, Défis à 2, pour les couples. Un coffret simple et plaisant, qui propose 120 cartes à gratter. Des cartes qui proposent des activités, défis et idées de sorties en couple, pour se créer des souvenirs incroyables et se découvrir ou redécouvrir.

Le jeu, pour adultes, à partir de 16 ans, se présente dans une boîte rectangulaire, sobre et élégante. A l’intérieur se trouvent une règle du jeu, ainsi que 120 cartes de jeu à gratter. Ainsi, il semble proposé au couple de s’installer confortablement. Il faut éloigner les téléphones et se préparer à vivre un moment de complicité et d’aventure avec son ou sa partenaire. Il faudra, ensuite, choisir une carte en fonction du type de défis à relever, de sa durée, du moment de la journée et du coût. Pour cela, il suffit de se laisser guider par les icônes au dos de chaque carte.

Il existe six types de défis, la première « J’t’emmène au vent », pour sortir découvrir le monde avec un autre regard. « Home sweet home » sont des activités à faire à la maison, mais qui change de l’ordinaire. Les cartes « Amour food » suggèrent de cuisiner mais pas vraiment comme d’habitude. Les défis « Caritatif » sont des défis à partager avec ceux qui en ont le plus besoin… « Double date » sont des plans quatre, mais pas de comme on pourrait se l’imaginer ! Enfin, le dernier type de défi est « Graine de sportifs », qui propose de laisser ses cardios monter à l’unisson. Enfin, il faut gratter la carte, pour dévoiler le défi à relever.

A noter, qu’il faut toujours faire les défis et activités avec le consentement et dans le respect total de l’autre. Aussi, il est possible de tirer une autre carte, si l’on ne se sent pas à l’aise avec ce qui peut être demandé ou suggéré. Un jeu superbe, pour casser la routine du couple, suggérer des idées de sortir, des activités, et des moments privilégiés. L’ensemble est présenté sous la forme de défis, pour surprendre l’autre, laisser du suspense, ne pas s’ennuyer, mieux se connaître, se redécouvrir… Le jeu est plein de surprise, avec des idées surprenantes, originales et vraiment variées, pour un doux moment, une après-midi, une journée, ou même un week-end.

Osmooz Défis à 2 est un nouveau jeu, pour les couples, d’ATM Gaming. Un coffret simple qui présente 120 cartes à gratter, pour suggérer des défis, activités et idées de sorties, variés et insolites. Cela pour casser la routine d’un couple, se retrouver, se redécouvrir, se surprendre et se créer de nouveaux souvenirs amoureux.