Snow Angels – Tome 1 – Du grand Lemire ! – Urban Comics

Milliken, Mae Mae et leur père, auraient préféré s’amuser à faire des « Snow Angels », que d’être dans ce monde glacial. Ils ne connaissent rien d’autre que la tranchée, qu’on leur interdit de quitter. Une infinie route de glace, dessinée au milieu de deux grands murs enneigés, où ils tentent de trouver du gibier encore vivant. Et leur petite communauté, où chacun survit dans sa tente presque au chaud.

Pourtant, un jour, à cause des circonstances, ils vont être amenés à trouver un autre endroit où vivre… Et donc quitter la tranchée…

Premier tome d’une nouvelle série sci fi, produite par le talentueux Jeff Lemire ! À retrouver depuis le 26 Avril 24 aux Éditions Urban Comics, collection Urban Indies. (+12)

Le décor :

Les trois règles …

Scrupuleusement imposées au « village » comme un rite religieux : 1, la tranchée pourvoit. 2, ne jamais quitter la tranchée. 3, la tranchée n’a pas de fin.

Pourtant, le seul chemin infini, qui permet de chasser et de sortir du village. Jadis cartographié par feue, leur mère, jusqu’à un probable destin létal. Milliken et Mae Mae, ne savent pas de quoi elles ont peur puisqu’elles n’ont jamais rien vu d’autre que cette terre glaciale, où le vent souffle perpétuellement. Où la neige ne cesse de tomber. Mais souvent, lors de leurs sorties de chasse, Pa’ sait leur rappeler qu’il faut toujours rester sur ses gardes, et être discret pour ne pas attirer l’homme des neiges.

Ce jour-là,

pour les 12 ans de Milliken, Pa’ a l’idée de les emmener chasser plus loin que d’habitude, et de camper dans une grotte loin du village. La jeune fille est heureuse de pouvoir rester avec sa seule famille devant un feu de camp. Et, Pa’ a même prévu un petit cadeau de valeur qu’il a trouvé sur une des machines que l’on peut croiser, abandonnées, au milieu de la tranchée. Il ne sait pas vraiment ce que c’est, mais, lorsque Milli l’ouvre, il en sort une projection de traits et de cercles magnifiques. Mae Mae est un peu jalouse, mais ils passent un tel bon moment à écouter Pa’ leur raconter ce qu’il appelle « Les engelés », des êtres géants que l’on imagine, car on en a juste entendu parler. Tandis qu’on ne les a jamais vus…

La nuit passe, et, au petit matin, c’est l’heure du retour vers le village. Là, c’est comme si ce silence qu’ils connaissaient déjà, se faisait plus fort. Mae Mae a comme un pressentiment. Et c’est Milliken qui glisse sur une flaque de sang. Tous les​” Tranchéens​” ont été assassinés… Il ne reste qu’un bruit de patins qui se rapproche et qui ne présage rien de bon…

Le point sur le comics :

Lemire nous entourloupe une nouvelle fois avec son récit tortueux qui laisse au lecteur, la surprise du scénario à chaque page qui se tourne !! Il nous plonge, par la narration première, dans la peau des protagonistes, afin de mieux nous imprégner de leur situation.

Au fur et à mesure de l’avancement de ce premier tome de Snow Angels, on découvre chaque nouveauté, et chaque vérité, une à une, en même temps que les jeunes filles que l’on suit.

Une habitude dans les scénarios de Jeff Lemire de dévoiler au compte-gouttes son récit, pour mieux virer complètement et créer ce sentiment de surprise insaisissable qu’on affectionne particulièrement.

Le style graphique de Jock, pour cette édition en format comics chez Urban Comics, permet également de nous centrer sur l’intrigue et sur les expressions des personnages. Dans cet univers de glace, blanc et bleu, les fondus noirs et les couleurs tranchent inévitablement et donnent cet aspect terrifiant aux différentes situations.

La conclusion :

Complètement bluffée par ce premier tome publié aux Éditions Urban Comics. On ressent totalement ce froid glacial et l’histoire oppressante de ce trio familial. Le travail du duo d’auteurs est méticuleusement « cinématographique » dans son déroulement. Et ce Snow Angels, nous laisse hors d’haleine, et complètement médusé, en fin de lecture. Un sans-faute pour cette première partie merveilleusement bien orchestrée que l’on a eu grand plaisir à lire !!