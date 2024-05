Dracula – Revisite de l’histoire du Comte – Éditions Glénat BD

Partagez





Et si la chasse du célèbre vampire Dracula, avait été provoquée par une amante répudiée ? Greta, emplie de haine et de jalousie envers son prince, libère Jonathan Harker de ses chaînes. Pendant que le prince sanguinaire est déjà en route pour retrouver la belle Lucy dans la capitale londonienne. Jonathan rejoint Londres pour organiser une traque historique !

Une revisite de la légende vampirienne, ténébreusement illustrée par l’italien Corrado Roi, et son lavis noir et blanc.

À vous faire frissonner de terreur depuis le 24 Avril 24 aux Éditions Glénat BD. (+18)

Le décor :

Bulgarie, Port de Varna, juillet 1890…

Le capitaine du navire affrété, s’étonne de devoir transporter des caisses de terre. Il est inscrit « Terre pour études botaniques » … Après le chargement fini, le navire quitte le port en direction de Brighton. Déjà, on ne voit presque qu’une ombre au loin sur la ligne d’horizon.

Il est donc déjà trop tard pour le jeune homme qui parvient au galop jusqu’au port. Il ne lui reste qu’à hurler de rage le nom de celui qu’il poursuivait : « Draculaaa » !

Hongrie, Transylvanie, Mai, 1890

Jonathan Harker avance vers la grande demeure où il a été convié. Fatigué de son voyage depuis Londres, il est accueilli par un bien sinistre valet. Celui-ci l’accompagne jusqu’à sa chambre en attendant que l’heure du repas arrive.

Le soir même, il fait la connaissance de son hôte, qui le surprend en apparaissant furtivement. Il a l’air bien mal en point, avec ce visage émacié et cet air inquiétant. Mais Jonathan est là pour affaires, il sait que dès le lendemain, il sera reparti pour rejoindre Londres et sa future fiancée Lucy. Le comte ne manque pas de remarquer une photo de la belle, lorsqu’elle tombe du portefeuille de Jonathan.

Mais, le jour de son départ en train, il est réveillé par une belle femme du nom de Greta. Au lieu d’être confortablement assis vers Londres, il est vraisemblablement victime d’une illusion. Alors enchaîné dans un des cachots de la demeure de Dracula, Greta lui explique sa haine contre son époux qui l’a répudiée afin de pouvoir épouser Lucy, sa promise !!!! …

Le point sur la BD :

Même si on connaît déjà l’histoire initiale de cette légende, adaptée maintes fois, le scénario audacieux de Marco Cannavo fait mouche ! Une amante répudiée, un John Harker faisant équipe avec le célèbre Van Helsing… Le récit prend un tout autre ton, et une autre direction ! On se retrouve très vite de Transylvanie, à Londres et autour de cette abbaye de Carfax, pour une traque au vampire humaine mais également vengeresse. L’originalité de la finalité imaginée par l’auteur nous tient en haleine de bout en bout.

Et que dire de l’interprétation graphique du Dracula de Corrado Roi !! Un mélange de beauté lugubre, au lavis noir et blanc, par mieux jouer avec les ombres et donner une ambiance nébuleuse et étouffante ! Du réalisme bien sombre, où les différentes transformations de prince apparaissent et restent collées sur votre rétine pour plus d’épouvante. Doublée d’une sensualité extrême quant à la représentation des corps qui se mélangent dans les scènes plus lubriques, qui paralysent de terreur avec ce grand format des Éditions Glénat.

La conclusion :

Un thème dont on ne se lasse pas, surtout lorsqu’il se remanie en s’abreuvant aux sources du mythe de Bram Stoker. Les auteurs nous poussent, avec leur version audacieusement sombre, à rester scotchés par la motivation et les stratégies mises en place par leur protagoniste féminine. Un monstre certes, amante répudiée, mais une femme blessée. Dracula, l’ordre du dragon aux Éditions Glénat, transpire une nouvelle fois la terreur, mais cette nouvelle version est LA version la plus ténébreuse que vous aurez lue !!!

À ne pas mettre entre toutes les mains donc !!