Arrowsmith – Tome 2

La saga Arrowsmith se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, en avril 2024. Un comic de Kurt Busiek et le regretté Carlos Pacheco, qui présente un récit uchronique où la magie et les dragons côtoient les combats de la première guerre mondiale.

Près de Montdidier, en Gaule, en mars 1916, le jeune Fletcher Arrowsmith a le droit à un peu de repos. Il se réveille dans des casernes pleines de courants d’air, mange et patrouille. Il se bat, s’il le faut, boit et dort. Puis, il recommence, comme tous ses camarades. Au bout d’un moment, il finit par se sentir chez lui… Malgré la boue, la nourriture, les odeurs, ce lieu lui donnait du baume au cœur, chaque fois qu’il le retrouvait. Parmi les hommes, il s’était fait des amis. Ils étaient tous épuisés, cela compensait la poussée d’adrénaline des combats. Il était content de retrouver Hilda, pour voler et patrouiller, avec des camarades. Il ne se lassait jamais de ces moments-là. Plus ils montaient en altitude, plus il faisait froid. Mais ils devaient attendre pour lancer les sorts de chaleur. Un moment que Fletcher aimait bien aussi…

Alors qu’il patrouillait tranquillement, lui et ses camarades ont surpris des ennemis, qui patrouillaient dans les aires également. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à les prendre par surprise, Fletcher est tombé… Mais, il savait que cela devait arriver, il avait une mission ! Avec l’aide d’un flashback, on comprend la situation actuelle, et la mission à accomplir, dans un premier temps. Mais tout cela va s’avérer bien plus complexe et dangereux. La bande dessinée est ainsi bien rythmée et plaisante à découvrir, offrant un univers uchronique qui se dévoile encore plus. Découpé en plusieurs chapitres, le comic reste dense, cependant captivant et intrigant. En effet, le nouveau partenaire de Fletcher, va se dévoiler petit à petit, offrant ainsi un brin de suspense et de suspicion. L’album se termine avec un cahier graphique très plaisant à découvrir. Le dessin reste fluide et dynamique, avec un découpage efficace.

Arrowsmith est une série captivante, qui se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt. Un comic bien rythmé qui présente une uchronie fantastique, au cœur de la première guerre mondiale, entre magie, dragons, combats, soldats, devoirs, missions, passé…