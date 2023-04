S’il y a une chose que les parents souhaitent transmettre à leur bébé dès ses premiers instants de vie, c’est bien l’amour et la tendresse. Pour partager ces précieux moments avec votre petit trésor, découvrez le livre “Mes Premières Chansons pour Dire Je t’aime à Mon Bébé” paru aux éditions Grund.

Ce recueil unique, doté de puces sonores musicales, vous permettra d’exprimer vos sentiments les plus profonds à travers des chansons douces et tendres.

Chaque page de cet ouvrage interactif invite l’enfant à rechercher le petit bouton caché dans l’illustration pour déclencher la musique. Les petits doigts curieux et agiles s’amuseront à explorer les images délicates tout en découvrant des mélodies qui leur sont spécialement dédiées.

Un livre plein d’amour et de tendresse pour les tout-petits pour dire Je t’aime

Les chansons sélectionnées dans ce livre sont à la fois traditionnelles et modernes, pour toucher les cœurs de toutes les générations. Des airs classiques comme “Poussin petitou”, “Toi et moi” et “Dodo mamour” se mêlent à des compositions originales d’Henri Dès (“Petits petons”, “Bébé d’amour”) et de Pakita (“Calinou”). Ces chansons vous offriront des moments de complicité et de tendresse inoubliables avec votre bébé.

Les illustrations de Camille Jourdy ajoutent une touche de douceur et de sensibilité à ce recueil. Ses images délicates et poétiques évoquent la beauté de l’amour parental et la force des liens qui unissent parents et enfants. Chaque dessin est une véritable ode à la tendresse, mettant en scène des moments complices entre bébé et ses proches.

“Mes Premières Chansons pour Dire Je t’aime à Mon Bébé” est un véritable cadeau pour les parents et leur tout-petit. Ce livre vous offrira l’occasion d’exprimer votre amour de manière ludique et interactive, tout en initiant votre enfant à la musique et en stimulant son éveil.

Alors, ne manquez pas cette opportunité d’offrir à votre bébé un moment de bonheur et de tendresse partagée grâce à ce recueil rempli d’amour. “Mes Premières Chansons pour Dire Je t’aime à Mon Bébé” est le livre idéal pour créer et renforcer les liens affectifs entre vous et votre bout de chou, et lui faire découvrir l’importance des mots doux et des mélodies apaisantes.

