En cette période de renouveau printanier, quoi de mieux que de célébrer Pâques en musique avec vos enfants grâce au nouveau livre “Mes Premières Chansons de Pâques” . Paru aux éditions Grund, préparez vous à le fêter toute l’année !

Avec des puces sonores intégrées et des illustrations charmantes signées Amélie Laffaiteur, ce recueil unique en son genre vous promet de fabuleux moments en famille et de belles découvertes pour les plus petits.

Plongez dans l’univers enchanté de ce livre interactif où chaque page révèle une nouvelle chanson de Pâques. L’enfant n’aura qu’à chercher le petit bouton dissimulé dans l’illustration pour déclencher la musique et s’émerveiller. Les six chansons proposées permettront à toute la famille de se remémorer la fête de Pâques de manière ludique et originale.

Fêtez Pâques toute l’année !

Au fil des pages, vous découvrirez des airs entraînants et joyeux, tels que “La danse des lapins”, qui vous fera sautiller de bonheur. La chanson “Une poule en chocolat” ravira les gourmands, tandis que “C’est Pâques ce matin” et “Deux lapins” vous plongeront dans l’ambiance festive de cette célébration tant attendue. Laissez-vous transporter par les mélodies de “Matin de Pâques” et “Cocodi cocoda”, qui évoquent à merveille la magie et l’enthousiasme de cette période.

Les illustrations d’Amélie Laffaiteur ajoutent une touche de poésie et de douceur à ce recueil. Ses dessins colorés et détaillés captiveront l’attention des enfants et stimuleront leur imagination. Chaque image est un petit trésor à explorer, avec des personnages attachants et des scènes pleines de vie.

Ainsi, “Mes Premières Chansons de Pâques” est bien plus qu’un simple livre pour enfants : c’est un véritable outil d’éveil musical et artistique. En plus d’initier les tout-petits aux joies de la musique, ce recueil leur permet de développer leur sens de l’observation et leur motricité fine à travers la recherche du bouton sonore.

Alors, n’attendez plus et offrez-vous ce livre incontournable pour un moment convivial et festif en famille toute l’année ! Préparez-vous à chanter, danser et rire aux éclats avec “Mes Premières Chansons de Pâques”.

Pour acheter ce livre pour votre enfant, c’est par ICI >>