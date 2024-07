Rencontre avec Clara Ysé

Hier soir, les spectateurs du Fort Antoine de Monaco ont vécu un moment de grâce, envoûtés par la voix et l’univers de Clara Ysé. Certains d’entre eux, venus par curiosité, ne la connaissaient peut-être pas mais à la fin du concert, tout le monde était conquis, applaudissant debout pendant de longues minutes.

C’est avec “Douce”, la chanson qui l’a rendue célèbre, nommée aux dernières Victoires de la Musique , que Clara Ysé a fait son entrée sur scène. Elle a ensuite interprété “Le monde s’est dédoublé”, qui avait donné son titre à son premier EP, et plusieurs chansons de son premier album Oceano nox, expression empruntée à L’Enéide du poète latin Virgile. Des textes traversés par le désir, poétiques, lyriques et ensorcelants (au sens propre comme au figuré quand on écoute la chanson “Magiciennes”) que Clara Ysé a écrits elle-même. Visiblement émue et heureuse d’être là, elle a offert au public de nouvelles chansons et a livré, à la guitare, une touchante interprétation de “La Llorona” de Chavela Vargas. Après “Lettre à M”, une bouleversante chanson qu’elle a écrite pour sa mère, la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmantelle décédée tragiquement en 2017, elle a achevé son concert, sollicitant le public dans une improvisation a capella.

Clara Ysé a une culture littéraire très riche. Son écriture, aux multiples influences, prend différentes formes : des chansons, un roman, Mise à feu en 2021 (éditions Grasset) et des poèmes. Elle vient de publier Vivante (édition Seghers), un recueil de poèmes qu’elle a écrits depuis plusieurs années. Elle nous en a parlé avant de monter sur scène. Interview.

France Net Infos : Vous avez un univers reconnaissable, avec un mélange de contrastes, de styles différents…

Clara Ysé : Sur l’album “Oceano nox”, on a cherché à avoir des morceaux très dépouillés et d’autres très produits avec un mélange d’outils contemporains avec des synthés, des rythmiques électroniques, des sons plus urbains et de choses plus anciennes comme les cuivres, les cordes, les choeurs. Il y a aussi la présence du duduk, une flûte arménienne que j’adore. Il y a un mélange d’influences assez différentes, qui répond, je pense, à mon intuition par rapport à la question qui traverse l’album. Qu’est-ce qu’on fait avec l’océan-nuit qui nous habite à la fois intimement et collectivement ?

France Net Infos : D’où le titre de votre album, “Oceano nox”, une expression tirée de L’Enéide de Virgile…

Clara Ysé : J’ai voulu ce titre pour plein de raisons. D’abord parce que la phrase complète de Virgile “Et ruit oceano nox” qui signifie “Et la nuit s’élance de l’océan” est une phrase que je trouve sublime. Il parle des bateaux qui vont s’élancer sur Troie, et qui sont cachés dans la mer, dans la nuit. Je trouve qu’il y a quelque chose de l’ordre des monstres énigmatiques et secrets. Et puis, “Oceano nox”, ça fait un peu mot futuriste alors que c’est du latin, qui est une langue très ancienne ! Ca représente un peu ce que j’ai voulu dans cet album, c’est-à-dire utiliser des outils contemporains et anciens pour chercher un futur désirable.

France Net Infos : Votre recueil de poèmes porte également un titre fort, “Vivante”. Dans vos textes, se côtoient l’ombre et la lumière, avec des sentiments et des émotions contradictoires…

Clara Ysé : Je l’ai appelé ainsi parce qu’il creuse la question du désir, comme mon album. C’est un peu une obsession ! Il parle de tout ce qui peut nous rendre plus vivants et plus présents à nous. Je crois qu’on peut mourir à soi-même en étant vivant. L’écriture en général vient creuser l’endroit de l’intensité et de la pulsion vitales et de la profondeur d’être.

France Net Infos : Quels sont les poètes, les auteurs qui vous guident ?

Clara Ysé : Il y en a plein ! J’aime beaucoup le réalisme magique de la littérature sud-américaine. Parmi les poètes, je citerais Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, Angelica Liddell, mais aussi René Char, Paul Celan ou Bukowski qui a été très important pour moi. J’ai pas mal d’amis d’âme autour de moi qui m’accompagnent…

France Net Infos : Votre serez en tournée jusqu’au printemps 2025. Ensuite, y aura-t-il un nouvel album ? Un nouveau roman ?

Clara Ysé : J’espère les deux ! En même temps que je poursuis la tournée, je compose des chansons pour la suite…

France Net Infos : Ce n’est pas la première fois que vous venez à Monaco…

Clara Ysé : J’étais venue pour les Rencontres Philosophiques de Monaco. On avait fait un entretien autour de la voix. J’ai aussi joué au Musée Océanographique. C’est donc la troisième fois que je viens.

Clara Ysé se dans les Alpes-Maritimes, à Carros (salle Juliette Greco) le 11 décembre.