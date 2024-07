Nos adoptions – Nous t’avons abandonné

Nous t’avons abandonné est le deuxième tome de la série Nos adoptions, de Jung et Laetitia Marty, paru aux éditions Delcourt, en juin 2024. Un nouvel album qui se penche, cette fois-ci, du côté des parents biologiques, qui doivent laisser leur(s) enfant(s)…

Jung est le narrateur, il se demande si avant d’employer le mot « canicule » en Europe, les météorologues ont déjà passé un été en Corée du Sud. Par contre, ceux qui connaissent le pays, écrivent bien, dans les guides touristiques, qu’il est à éviter durant la saison estivale. Pour Jung, qui y séjourne pour la cinquième fois, depuis le tournage de « Couleur de peau : miel », il n’avait pas encore vécu l’expérience du mois de juillet, le plus chaud de l’année. Chaque matin c’est un supplice, lorsqu’il sort de son appartement climatisé, dans la torpeur asphyxiante de la ville. Il faut du courage pour poser un pied sur le bitume cuisant, déjà réchauffé par les pots d’échappement. De plus il admire les ajumma, qui vendent leurs préparations en sauce ou en fritures, dans la rue. Il se demande comment font tous ces gens pour supporter la chaleur…

L’album est découpé en trois parties, auxquelles viennent s’ajouter des lettres de parents et d’enfants. Ce deuxième tome, se tourne du côté des parents biologiques, qui ont dû abandonner leur(s) enfant(s). Ainsi, l’auteur commence par sa rencontre avec les parents d’Olivier… Un instant intense, un brin redouté et très sensible, durant lequel les parents biologiques se racontent. Il y a la souffrance, la culpabilité, l’amour malgré tout, l’espoir de retrouver son enfant, puis une libération pour ceux qui ont de la chance. Le sujet est très délicat, mais intéressant, offrant son lot d’émotions, lors de la lecture. La bande dessinée reste assez brut, venant décrire les liens, malgré tout, et profonds, entre les enfants et les parents biologiques. Le récit reste le plus neutre possible, pour ne faire ressortir que les sentiments, offrant des histoires différentes mais très touchantes. Le dessin conserve un trait rond, doux, immersif et expressif.

Nous t’avons abandonné est le deuxième tome de la série Nos adoptions, des éditions Delcourt. Des témoignages bouleversants, à travers cet album qui se tourne, cette fois-ci, du côté des parents biologiques, offrant un droit de parole, entre souffrance, culpabilité et espoir.