A l’école des abeilles – Ed. Langue au chat

A l’école des abeilles est un album jeunesse, de Sophie Adriansen et Lili la Baleine, paru aux éditions Langue au chat, en juin 2024. Une nouvelle histoire qui vient montrer comment la nature peut inspirer les plus petits face aux problèmes de la vie…

A la récré, Alma, traîne des pieds et s’assoit, l’air triste, sur le banc. En ce moment, l’école, elle en a assez ! La maîtresse s’inquiète et lui demande ce qui ne va pas. Alma explique, le regard plein de tristesse, qu’elle fait toujours de petites choses… Elle préfèrerait un projet plus grand. La maîtresse semble ennuyée. En effet, l’école ne devrait apporter que de la joie, en plus de faire grandir la confiance en soi. Elle s’approche d’Alma, s’assoit à côté de la petite fille sur le banc. Elle lui fait voir une ruche derrière le mur blanc. Alma tourne la tête pour observer. La maîtresse fait remarquer que les abeilles bourdonnent, elles font du bruit, comme si pour elles s’étaient aussi la récré.

Le récit est tendre, avec cette petite fille qui semble s’ennuyer, et la maîtresse qui vient la questionner et l’éveiller. En effet, Alma rêve d’un grand projet. La maîtresse va lui présenter la ruche, à côté de l’école. Une petite habitation pour les abeilles, qui ont chacune leur fonction. Des rôles essentiels pour chacune d’elles, et selon leur âge. Ainsi les abeilles trouvent leur place, s’entraident et participent à un grand projet, qui va jusqu’à l’élaboration du miel. Alma, captivée par cette découverte, voit le monde et les choses sous en autre jour… Ainsi, la jeune fille va tenter de trouver sa place et proposer un projet, qui réunira ses camarades ! Le texte reste simple, plaisant et dynamique, avec ce dialogue. La nature est mise en avant, à travers la ruche et les abeilles, proposant une vision inspirante. Le dessin est rond, agréable et expressif, doucement coloré.

A l’école des abeilles est un album jeunesse inspirant, des éditions Langue au chat. Une histoire qui montre comment la nature peut inspirer les plus petits, face aux problèmes de la nature, à travers ici la vie d’une ruche, où chaque abeille a un rôle essentiel. Un récit pour observer, s’inspirer, prendre le temps, partager…