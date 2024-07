Rencontre avec Kevin Lévy

Depuis un peu plus d’un an, Kevin Lévy interprète Bruno Paoletti dans “Demain nous appartient”, un personnage complexe mais attachant, qui a su trouver sa place dans le coeur des fans de la série quotidienne de TF1. Il est non seulement comédien (il a été sur scène dans de nombreuses comédies musicales, a joué dans des films pour le cinéma, la télévision) mais aussi humoriste. Après le tandem Kevin & Tom qu’il formait avec Tom Leeb, Kévin Lévy est désormais seul sur scène avec son premier one-man-show au titre court et évocateur, “Cocu”. Nous l’avons rencontré au Grimaldi Forum lors du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo.

France Net Infos : Bruno, votre personnage dans Demain nous appartient, a évolué depuis son arrivée dans la série…

Kévin Lévy : Quand je suis rentré dans la série, il était un personnage un peu noir, alcoolique et peu à peu, les auteurs lui ont apporté un peu d’humour. Ce n’est pas un méchant Bruno ! Il n’a juste pas de bol. Il veut bien faire mais il tape souvent à côté. Il est un peu comme Pierre Richard ! Jouer le maladroit et l’outsider, c’est ce que je préfère. Je trouve que c’est génial et très intéressant. Je ne suis pas sûr d’être capable de jouer le rôle du beau gosse qui se la raconte ! J’ai trouvé la clé de ce personnage avec ce côté maladroit. Je pense que Bruno est très inspirant pour les auteurs. On peut aller vers le drame, vers la légèreté avec lui… Je suis toujours très impatient de lire le scénario qu’on me propose.

France Net Infos : La série vous apporte une belle notoriété. Le public de DNA vient-il vous voir sur scène ?

Kévin Lévy : J’ai déjà joué devant sept personnes ! C’est vrai que depuis que je suis dans la série, je peux plus facilement proposer au public ce que j’écris. Certaines personnes viennent me voir en me disant qu’ils me voyaient dans DNA mais qu’ils ne savaient pas que je faisais des spectacles comiques. On me connaît aussi par les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux. Tout se rejoint !

France Net Infos : Votre spectacle “Cocu” a évolué depuis sa création…

Kévin Lévy : Oui, je pense qu’il commence à être bien musclé mais il a encore de belles années de progression notamment sur le plan technique avec la lumière et le son. Quant à l’écriture, ça n’arrête jamais. Je vais le reprendre en septembre mais c’est certain que pendant l’été, je vais le travailler. Ca ne s’arrête jamais un spectacle !

France Net Infos : C’est aussi un spectacle très physique !

Kévin Lévy : J’ai un côté hyperactif ! Je ne pouvais pas rester derrière un micro sans bouger. J’avais envie de proposer un spectacle riche où je danse, je chante, je joue du piano. Il est très écrit mais il y a aussi de l’impro avec une interaction avec le public.

France Net Infos : Le titre est très évocateur et peut parler à plein de gens…

Kévin Lévy : C’est un sujet un peu tabou. J’avais envie de parler de ça. C’est rare qu’un homme avoue qu’il a été cocu en disant que ce n’est pas si grave ! On m’a toujours répété que personne n’appartient à personne. Quand on a compris ça, on se dit qu’une petite sortie d’autoroute, ce n’est pas si grave !

France Net Infos : Aurore Delplace (comédienne dans “Un si grand soleil” sur France 2), votre femme, a assuré quelques-unes de vos premières parties….

Kévin Lévy : On dit “pleurer de rire” et “rire à en pleurer”. Ces deux émotions sont très proches. Aurore chante des ballades, au piano. C’est très joli. Ce petit moment calme avant la tempête, je trouve que c’est très bien ! Elle a beaucoup de talent. Je ne dis pas ça parce que je l’aime !

France Net Infos : Après “Cocu”, vous avez déjà en tête un autre spectacle ?

Kévin Lévy : Oui ! J’ai envie d’écrire un spectacle qui se passerait dans un TGV, où j’incarnerais tous les personnages. Je prends très souvent le train et il m’est souvent arrivé des galères ! Pourquoi pas un spectacle qui s’appellerait “En train” ?