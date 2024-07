Kaya – Ed. Glénat

Kaya est un récit complet, de Paola Barbato, Linda Cavallini, Emanuele Tenderini et Lorenzo Lanfranconi, paru aux éditions Glénat, en juin 2024. Une bande dessinée qui présente un récit post-apocalyptique, la survie d’une jeune fille, qui s’accompagne d’une bande originale, pour une expérience de lecture unique.

Une femme et un homme se trouvent dans la cuisine. Après avoir pris une tasse, la femme, explique qu’elle va les réveiller. Elle entre dans la chambre des enfants pour leur demander de se lever. Le plus petit va dans les bras. Les yeux clos, il affirme qu’il a sommeil. La femme rassure, expliquant qu’elle sait et qu’il dormira à l’école. La famille sort, dehors de la cendre tombe du ciel. Ils sont éblouis par la lumière d’un spot. Les enfants sont apportés à d’autres personnes. La maman rassure, demandant s’il la reverra à la fin de la journée, avant de repartir. La narration explique qu’ils leur ont d’abord volé leur planète. Puis, ils leur ont volé leur liberté. Maintenant, ils leur volent même leur futur ! Les adultes se retrouvent dans une usine, un entrepôt, où ils se mettent en tenue, et prennent des outils…

Il y a eu une grande guerre qui les a presque tous exterminés. Après avoir négocié la paix, les êtres humains devaient travailler dans les mines pour survivre. C’est dans ce monde post-apocalyptique, qui se dévoile peu à peu, au fil de la lecture, qu’une jeune fille de treize ans tente de survivre. Un monde étrange, irrespirable, dans lequel les survivants sont capturés, pour être emportés on ne sait où… Un espoir semble demeuré, le sud ! C’est là, après avoir perdu son frère, que l’héroïne va essayer d’aller. La bande dessinée est intrigante, offrant un univers particulier à découvrir, qui se révèle peu. Pour l’héroïne c’est la même chose, elle est rapidement attachante, tendre, mais son aventure plutôt tragique. De nombreux rebondissements offrent du suspense, des révélations, de l’espoir… L’expérience sonore est plaisante, proposant une ambiance particulière. Enfin, le graphisme est tout aussi particulier, avec un trait fin, semi-réaliste.

Kaya est un one shot offrant une belle expérience, sonore également, avec un QR code à scanner, des éditions Glénat. Un récit de science-fiction riche, peut-être pas assez exploré, qui présente la survie d’une jeune fille, dans un monde post-apocalyptique, entre aliens, créatures mutantes, dangers, espoirs, désillusions…