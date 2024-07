Sunny Cocktail : le délicieux gommage de Sabon

Aujourd’hui, j’ai une véritable pépite à partager avec vous, et croyez-moi, vous allez adorer ! Il s’agit du nouveau gommage pour le corps de Sabon, baptisé “Sunny Cocktail”. Déjà que je suis une grand fan de cette marque mais là je crois que j’ai atteint le summum de la fan attitude. Ce gommage est encore une pure merveille sous la douche, je vous en dis plus !

Alors, pourquoi est-ce que j’adore ce gommage ? Tout d’abord, parlons de son incroyable parfum. Sunny Cocktail, c’est comme une explosion de fraîcheur dans ma salle de bain. Imaginez un mélange irrésistible d’agrumes pétillants, de fleurs blanches délicates et d’une touche de musc, le tout parfaitement équilibré pour vous faire rêver d’été. Chaque application est un vrai voyage sensoriel qui égaye ma journée.

Ce gommage est aussi un chef-d’œuvre en termes de formulation. Sabon a mélangé les sels de la mer Morte avec des huiles végétales bio pour créer une texture unique. Les sels, riches en minéraux comme le magnésium et le potassium, offrent une exfoliation douce mais efficace, éliminant les cellules mortes et revitalisant ma peau. En même temps, les huiles de jojoba, d’argan et d’amande douce nourrissent ma peau, la laissant incroyablement douce et hydratée. J’insiste vraiment sur le côté incroyablement doux !

Sunny Cocktail : un délice sous la douche (33,90€ pour 320gr)

J’apprécie vraiment le fait que ce produit soit vegan et composé à 91% d’ingrédients naturels. C’est rassurant de savoir que ce que j’applique sur ma peau est respectueux de l’environnement et de ma peau. Et, cerise sur le gâteau, ce gommage est testé sous contrôle dermatologique, ce qui garantit une utilisation en toute sécurité pour tous les types de peau.

La formule de Sunny Cocktail transforme ma routine de douche en une expérience luxueuse. Avec sa texture innovante qui combine sels et huiles, ce gommage offre une double action : il exfolie et nourrit en même temps. La peau est soyeuse, douce, lisse et surtout agréablement parfumée pendant plusieurs heures. C’est une vraie dinguerie.

Je vous parlerai prochainement du gommage pour le visage 2 en 1 de Sabon, et là aussi croyez moi c’est encore un excellent produit. Je vous en dis plus prochainement c’est promis!

Donc pour finir, vous l’aurez aisément compris je suis tombée sous le charme du Sunny Cocktail. Alors, si comme moi vous voulez apporter une touche de luxe à votre routine de soins et faire de chaque douche un moment de plaisir, je vous recommande vivement de l’essayer.

Vous ne serez pas déçu(e) ! Et faites vite, car c’est une édition limitée pour cet été !

Acheter le gommage Sunny Cocktail sur le site de Sabon