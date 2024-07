MOBS – La vie secrète des monstres de Minecraft – Tome 3

Humour évocateur est le troisième tome de la série Mobs La vie secrète des monstres de Minecraft, des éditions Glénat, paru en juin 2024. Une bande dessinée de Frigiel, Piratesourcil et Waltch, qui propose de plonger dans un univers loufoque et absurde, en suivant les monstres de Minecraft.

Un aventurier accourt vers deux autres aventuriers, en train de pêcher. Il est avec son paperboard, sous le bras, car c’est l’heure de se préparer pour l’aventure ! L’un demande s’il va encore leur faire une leçon sur les Mobs, tandis que l’autre réplique qu’ils savent déjà tout. L’un explique que l’Enderman n’aime pas l’eau, qu’il ne faut surtout pas croiser son regard. Il continue, affirmant que les Creepers explosent au moindre contact et sauf exception, les Mobs brûlent au soleil ! L’autre, pour rigoler affirme que les araignées tissent des toiles… L’aventurier avec son paperboard ne semble pas content et pense que ses amis ne savent pas tout ! Il soulève alors une première page, présentant un Mob. Il demande si quelqu’un sait ce qu’il est… Un aventurier affirme qu’avec un gros nez comme ça, c’est un villageois ! L’autre sent le piège, et pense à une sorcière !

Un nouvel album plein de gags est à découvrir, proposant de retrouver, entre autres, la vie secrète des Mobs. Ces créatures à la maladresse légendaire inspirent, et plus particulièrement, dans ce tome, l’évocateur. Les différents personnages se ridiculisent sans peine et joyeusement, dans cette bande dessinée inspirée de l’univers de Minecraft. Les situations sont cocasses, les dialogues tordus, les créatures plutôt bêtes, pour un ensemble de gags qui se lisent assez facilement. Un moment amusant de lecture, permettant de couper du quotidien, avec ces personnages aussi attachants que délirants. Certains personnages sont à suivre, permettant une dynamique, ainsi qu’un plaisir à les accompagner dans leurs périlleuses aventures. Le dessin reste simple, néanmoins plaisant, cubique et expressif.

Humour évocateur est le troisième tome de la série humoristique MOBS La vie secrète des monstres Minecraft, des éditions Glénat. Un album qui invite à plonger dans l’univers de Minecraft, pour suivre aventuriers et créatures malfaisantes, à travers des situations cocasses et improbables.