Assassin’s Creed Origins – Assassin’s Creed Reflexions

Assassin’s Creed Origins est un one shot présentant deux histoires, paru aux éditions Black River, en mai 2024. Une nouvelle adaptation de comics, de la série de jeu vidéo, qui présente des récits inédits, suggérant de plonger dans les sombres secrets et les mythes oubliés de la confrérie.

Une femme est faite prisonnière, une lame sous la gorge. Quelqu’un lui explique que sa cause semble étendue… La prisonnière réplique qu’Octavien et son armée arriveront demain et ses geôliers mourront. L’autre réplique qu’elle va mourir. La prisonnière rigole, ce qui semble agacer. Cléopâtre explique qu’une lame taquine sa gorge et qu’elle ose rire en se permettant de parler de faiblesse. La prisonnière affirme qu’elle accepte son destin, contrairement à Cléopâtre. La femme est aussitôt tuée. Cléopâtre donne l’ordre d’envoyer sa tête à Octavien et ses troupes. Elle veut qu’ils sachent qu’elle ne rendra pas les armes. Une des servantes de Cléopâtre s’inquiète quant à la vérité sortie de la bouche de la prisonnière. Elle trouve qu’elle a fait preuve de courage, car elle savait qu’elle allait se faire exécuter ! Cléopâtre se rappelle une femme qu’elle a connue et respectée, elle se demande ce qu’elle est devenue…

Le comic présente deux récits originaux, proposant un retour aux sources, avec des protagonistes cultes de la licence Assassin’s Creed. Dans la première histoire, qui se déroule en Egypte ancienne, on suit Aya. Dans sa quête vengeresse, avec son mari Bayek, elle a découvert l’existence de l’Ordre des Anciens et son but. Pour contrecarrer leurs plans, ils créent une confrérie d’assassins… La seconde histoire propose un voyage dans le temps, permettant de retrouver les meilleurs assassins. La bande dessinée offre deux récits très différents, invitant à plonger dans l’univers captivant d’Assassin’s Creed. Deux histoires intéressantes, qui raviront les fans, offrant une dynamique supplémentaire à la franchise et aux différents héros. La mort, les combats, l’espionnage, la ruse et la détermination restent au cœur de ces récits plaisants à découvrir. Le dessin offre un trait maîtrisé, fin et dynamique, présentant de belles scènes d’action, entre autres.

Assassin’s Creed Origins est un comic qui regroupe deux histoires originales, paru aux éditions Black River. Un album intéressant, qui propose de plonger dans l’univers du jeu vidéo, à travers deux récits inédits, entre sombres secrets, révélations et mythes oubliés.