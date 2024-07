Animal Crossing New Horizons – Mon île de rêve

Mon île de rêve est une nouvelle série adaptée du jeu vidéo Animal Crossing New Horizons, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditons Soleil Manga, en juin 2024. Un manga de Ryohei Osaki, qui propose de partir à l’aventure avec Daichi, sur son île de rêve !

Aucun animal ne vit sur cette île, mais aujourd’hui, un jeune garçon débarque pour y vivre… Un avion survole l’île. Depuis l’île, des animaux observent l’avion, pensant à la personne à l’intérieur, et qu’il va bientôt atterrir. Mais une personne saute de l’avion. Les animaux n’en reviennent pas. Le jeune garçon est heureux, il crie bonjour, ainsi que son nom. Mais il s’aperçoit rapidement qu’il s’est trompé et qu’il a mis son cartable, à la place de son parachute. Les animaux pensent qu’il va s’écraser au sol. L’enfant pense qu’il a, malgré tout, un parachute dans le dos. Puis, il se met à battre des bras. Les animaux se rendent compte d’un miracle. En effet, Daichi arrive presque à voler comme un oiseau. Les animaux lui souhaitent la bienvenue, tandis que Daichi affirme que c’est bien lui qui a souscrit à la formule « évasion sur une île déserte »…

Le jeune Daichi est parachuté, ou presque, sur une île déserte d’humains, mais pas d’animaux. Le garçon très enthousiaste veut tout découvrir et se faire des amis. Une belle expérience pour lui, qui va offrir quelques situations cocasses à découvrir. Un manga officiel, adapté du jeu vidéo Animal Crossing New Horizons, qui offre à découvrir de nouveaux personnages amusants. L’ouvrage est découpé en plusieurs parties, permettant aux jeunes lecteurs de lire à leur rythme. Des tranches de vie de Daichi, pour des découvertes improbables et des situations cocasses qui s’enchainent. En effet, le récit reste simple, parfois loufoque, proposant ainsi quelques gags à suivre. L’amitié et la joie sont au cœur de cette aventure incroyable et drôle. Le dessin rond, offre un univers expressif et simple, plutôt agréable.

Mon île de rêve est une nouvelle série d’Animal Crossing New Horizons, qui débute avec ce premier tome, des éditions Soleil Manga. Un manga officiel drôle qui propose de suivre Daichi, un jeune garçon enthousiaste qui va vivre de surprenantes aventures, au milieu d’animaux.