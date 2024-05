Mai à Vélo 2024 : la ville de Saint-Dié-des-Vosges s’organise

Dans le cadre de l’évènement national Mai à vélo, l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges organise une journée d’animations festive et familiale sur les thèmes de la mobilité douce et de la sensibilisation à la protection de l’environnement le samedi 25 mai 2024 de 9h30 à 17h30 sur la voie verte de la vallée de la Plaine, entre Raon l’Étape (Boulodrome), point de départ des animations, et le hameau de la Trouche. Un parcours familial de 3,5 km entre nature, vélo et fun !

Un parcours ludique et gratuit ponctué d’animations

Dès 9h30, cyclistes et piétons pourront profiter de nombreux stands d’animations, d’informations et de restauration installés tout au long de ce parcours familial de 3,5 km.

Sur le thème de la nature, de la biodiversité, et du DIY, les visiteurs pourront : explorer les espaces naturels sensibles, apprendre à bien trier leurs déchets, fabriquer des nichoirs, réparer eux-mêmes leur vélo ou encore découvrir le métier de berger.

D’autres animations et activités ludiques seront proposées : escal’arbre, kayak sur la Plaine, escape game, visite virtuelle du château de Pierre-Percée, monocycles et vélos fous, etc., le tout en présence de la fanfare à vélo, dans la joie et la bonne humeur !

Petits et grands pourront également participer à un jeu de piste et tenter de remporter de nombreux cadeaux.

Mai à vélo : Un évènement national

Pour faire de la France une véritable nation du vélo et installer définitivement cette culture, le Gouvernement a lancé la fête nationale Mai à vélo, dont la première édition a lieu en 2021. Avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère des Sports, le collectif d’acteurs nationaux Mai à vélo a été créé pour gérer cet événement national.

Il rassemble toutes les actions entreprises localement, sur tout le territoire, pour promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre, à travers des événements cyclables, pédagogiques et populaires.

Mai à vélo est pour chacune et chacun l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette mobilité active et son territoire, au quotidien, grâce à des animations et challenges locaux partout en France pour toutes et tous pour fêter le vélo. Un mois pour le découvrir sous toutes ses formes, le reste de l’année pour l’adopter et l’utiliser !