Château des Brasseurs à Xertigny : l’une des cents mairies les plus belles de France

Dans la commune de Xertigny à l’ouest des Vosges se trouve l’un des plus beaux hôtels de ville de France : le magnifique château de Xertigny. Construit à partir de 1885 cet édifice a été le symbole de la réussite sociale de la famille Trivier-Champion, créateur de la brasserie « La Lorraine » avant d’abriter depuis 1979 les services de la mairie.

Un peu d’histoire ..

En 1866, Victor Simon Champion jeune étudiant brasseur fait l ‘acquisition de la brasserie de Xertigny (Brasserie de l’Orémus) dit la brasserie ” La lorraine “.

Basé sur les plans de l’architecte départemental François Clasquin , le château de Xertigny verra le jour à partir de 1885 pour un coût à l ‘époque de 300 000 F or , décoration comprise.

Ce château est un véritable symbole de la réussite sociale et économique de la brasserie qui atteindra l’apogée de sa production entre 1890 et 1920 et fera la richesse de ses propriétaires.

Au décès de M.Champion en 1891 , son gendre et collaborateur Henri Trivier lui succède, et se maintiendra 40 ans à la direction.

Un château prestigieux

Ce magnifique édifice, permettait de mettre en avant le succès économique de la brasserie. L’entrée, particulièrement somptueuse, avait pour rôle d’impressionner les visiteurs, fournisseurs et clients de la brasserie. Dans une vitrine de bois ouvragé, fabriquée pour l’exposition universelle de 1889, (âge de la Tour Eiffel), ont été disposées des « reliques » représentatives de la grande période de prospérité de l’entreprise.

De nos jours, cette magnifique demeure est devenue l’Hôtel de Ville de Xertigny. L’intérieur du château a conservé boiseries ouvragées, dorures et marbres… Ce lieu de vie respire encore toute son authenticité.

Quelques dates importantes :

– En 1956, la famille Trivier, descendante de Victor Champion et propriétaire du château quittait son terroir pour habiter à Paris et en Côte-d’Or.

– En 1958 le Château est mis en vente. La Compagnie Générale des Eaux de Paris, prit possession des lieux afin d’en faire une colonie de vacances. –

– La commune s’en rendit acquéreur en 1977 pour la somme de 900.000 francs.

– En 1979, les bureaux de la mairie furent transférés au château qui devint alors l’Hôtel de Ville.

– En 1983, la forêt de 38 ha attenante fut achetée pour 2.000.000 de francs. Cette forêt appelée “Les Bois Beaudoin” fut aménagée pour les promeneurs avec circuit pédestre, chalets de détente, étangs.

– En 1992, la commune engageait d’importants travaux de rénovation afin d’adapter cette splendide habitation en bureaux fonctionnels et accueillants.

Le Château des Brasseurs est ouvert aux visites , pour en savoir plus cliquez ici :