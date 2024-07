Jeanne d’Arc à Domrémy-la-Pucelle : l’héritage d’une héroïne

Née en 1412 à Domrémy-la-Pucelle dans les Vosges en Lorraine , Jeanne d’Arc est entrée dans l’histoire après avoir conduit le Dauphin Charles VII à Reims pour y être sacré roi de France. Par sa foi, son courage et sa bravoure “la jeune pucelle” deviendra l’une des plus grandes figures de l’histoire de France et; son village natale Domrémy-la-Pucelle sera marquée par sa vie et son parcours. Aujourd’hui de nombreux édifices témoignent de sa renommée.

La Basilique Sainte-Jeanne d’Arc

Située sur le coteau au-dessus du village de Domremy-la-Pucelle, la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc (appelée également Basilique du bois chenu) est le monument de la reconnaissance nationale à Jeanne d’Arc. La première pierre du bâtiment a été posée le 3 novembre 1881 à proximité immédiate du lieu où Jeanne aurait aussi entendu ses voix. C’est à l’architecte Paul Sédille que l’on confie l’édification du monument. A l’intérieur, la basilique est décorée de grandes mosaïques et de peintures de Lionel Royer représentant la vie de Jeanne d’Arc.

Roger Melcion, descendant de Jacquemin d’Arc, frère de Jeanne d’Arc partage avec passion aux nombreux visiteurs l’histoire de cet imposant édifice. ” Demandé par l’ancien recteur de la Basilique , cela fait 12 ans, que je m’occupe de tout cela, je fais l’explication de la construction mais je donne également quelques informations extérieures.. Jeanne avait trois frères : Jacques devenu Jacquemin (pour le différencier de son père), Jean et Pierre . Notre famille descend du côté de Jacques, ce n’est pas que ma famille , nous sommes plusieurs dans le secteur qui descendons du côté de Jacques c’est pour cela que j’ai accepté la demande du recteur d’effectuer les visites: j’ai dit oui tout de suite . Je passe souvent à la télévision, il y a une dame du sud de la France qui m ‘a envoyé un petit mot me disant qu’elle descendait du côté de Jean. Donc il y a des descendants un peu partout en France du côté des fils.”

Aux abords de la basilique

Le chemin de croix, la maison des chapelains , le calvaire ou Croix des Morts, la statue de Jeanne d’Arc à la Fontaine des Fiévreux, le Carmel, l’Accueil du Pèlerin… les abords de la basilique Sainte Jeanne-d’Arc représentent le “sacré” de l’histoire johannique.

L’Eglise Saint-Rémy

A la question “En quel lieu fûtes-vous baptisée?” Jeanne répondit :“En l’église de Domrémy” . Les fonts baptismaux existent toujours. L’Eglise à l ‘origine était plus petite, elle a subi de nombreuses transformations au cours des siècles ( 1582-1698-1904) . Les vitraux , réalisés en 1955 par Gaudin , retracent les grandes étapes de la vie de Jeanne d’Arc sauf le vitrail central représentant le baptême de Clovis par Saint Rémy en 496.

La maison natale de Jeanne d’Arc

Près de l’église, se situe la maison où Jeanne d’Arc est née et a vécu. La maison a connu plusieurs transformations au cours des siècles. Pendant son procès ( jeudi 22/02/1431) elle dit : “ Quand j’étais âgée de 13 ans, j’ai eu une voix venant de Dieu pour m’aider à me gouverner… Cette voix vint quasi à l’heure de midi, en été, dans le jardin de mon père … Je n’étais as à jeun…J’entendis la voix sur le côté droit , vers l’église…”

Le centre d’interprétation “Visages de Jehanne”

Construit à partir de 1999, à proximité de la maison natale et de l’église , ce lieu propose des expositions et des projections. Le centre propose un un parcours de visite étoffé, qui se déroule autour de 4 thématiques . Celles-ci permettent d’esquisser le portrait le plus complet possible de Jeanne, en abordant ses nombreuses facettes, de son enfance domrémoise jusqu’aux réappropriations contemporaines.

Domrémy-la-Pucelle est une terre chargée du patrimoine historique et du parcours exceptionnel de Jeanne d’Arc. La visiter , c’est se plonger dans l’histoire de l’héroïne de la Guerre des Cents ans.