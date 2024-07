Innoxa Paris dévoile sa collection Sun

Innoxa Paris nous enchante une nouvelle fois avec sa collection estivale de vernis à ongles. L’occasion parfaite de traverser la saison avec style et élégance ! En édition limitée, la collection Sun propose 5 nouvelles teintes. Découvrez celles qui vont devenir vos alliées incontournables pour une manucure éclatante.

À Propos d’Innoxa : Engagement et Innovation

Fondée en 1920 par le Docteur François Debat, Innoxa incarne l’excellence et l’innovation dans le domaine du maquillage et des soins haute tolérance. Leur engagement envers le respect des peaux sensibles se reflète dans chaque produit, y compris leurs vernis à ongles.

Innoxa a d’abord innové en 2017 avec les premiers vernis biosourcés. Puis, la marque a continué à repousser les limites avec une gamme complète de maquillage biosourcé. Cela signifie que Innoxa remplace ses composés chimiques par des matières premières naturelles et renouvelables. D’autre part, les produits Innoxa sont pensés et développés en France selon des normes strictes de qualité. Ils sont également testés cliniquement par des dermatologues et des ophtalmologues pour garantir leur tolérance sur les peaux et les yeux sensibles.

Couleurs Été : vibrantes et énergiques

Pour les personnes qui aiment faire vibrer leurs ongles, les teintes Pivoine et Émeraude sont un must-have cet été. Ces couleurs vitaminées apportent une touche audacieuse et énergique à votre style estival. Parfaites pour briller en soirée ou se prélasser au bord de la piscine, elles réveillent instantanément les teints les plus clairs. J’ai personnellement pu tester la teinte Émeraude que j’adore. Ses pigments relèvent plus d’un bleu canard bien clair, qui correspond à ma couleur préférée. Ce que j’aime particulièrement c’est son côté universel. J’aurais plaisir à le porter en toute saison !

Les teintes pastels : douceur et raffinement

Si vous préférez une touche subtile et raffinée, pas de panique. Innoxa propose trois nouveaux coloris Ivoire, Pastel et Poudre tout simplement irrésistibles. Leur fini velouté offre un éclat doux et lumineux, idéal pour toutes les occasions. Ces nuances sont une valeur sûre pour compléter n’importe quel look sans jamais faillir à l’élégance. J’ai pu tester la couleur Pastel que je trouve très douce et élégante. Son côté givré évoque les gourmandises d’été, parfait pour la saison ! Au niveau de la couvrance, deux passages sont nécessaires pour avoir une belle finition.

Les Intemporels

Et bien sûr, comment ne pas mentionner les classiques de l’été dernier qui reviennent en force : Sunflower, St-Tropez et Lavande. Ces teintes pop et ensoleillées vous garantissent style et rayonnement jusqu’au bout des ongles ! Pour ma part, j’ai adoré la teinte Sunflower ! D’un jaune doré chaud et lumineux, il s’accordera parfaitement au printemps et à l’automne également. Pour lui aussi, une deuxième couche permettra un rendu éclatant !

Pour un été vibrant et coloré, laissez-vous séduire par les nouvelles teintes de la collection Sun d’Innoxa Paris, disponibles en pharmacie et en édition limitée !