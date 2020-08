3 incoutournables du maquillage pour cet été

Pendant les vacances, on est souvent plus d’humeur à prendre soin de nous et à nous mettre en beauté. J’ai envie de vous parler de mes trois dernières découvertes en matière de maquillage pour cet été. Cela vous donnera peut-être envie de piocher dans ma sélection pour un style élégant et naturel !

Les yeux : Mascara allongeant biosourcé Innoxa

Mon premier incontournable maquillage pour cet été est le mascara. Je suis une grande adepte du mascara, je trouve que cela met en valeur le regard et j’aime beaucoup mes yeux. De plus, le mascara permet un maquillage discret tout en soulignant le regard.

J’ai donc décidé de vous présenter le mascara allongeant biosourcé de la marque Innoxa. C’est une marque dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et que j’aime beaucoup. Leur nouveau mascara fait partie de la gamme “Belle et Good Nature” qui travaille avec des produits d’origine naturelle. Le procédé de fabrication unique consiste à remplacer les composés chimiques par des matières premières d’origine naturelle et renouvelables comme la pomme de terre, le manioc, le maïs, le soja et le coton. Si vous commencez à me connaître, vous savez que le naturel est un critère que je recherche dans les cosmétiques.

Le mascara allongeant travaille cil à cil grâce à sa brosse fine et précise, qui étire et définit les cils. Mon premier problème avec les mascaras, généralement, c’est qu’ils font des patés sur les cils. La couleur s’agglomère sur les cils et ça créé un effet négligé, pas fini, que je n’apprécie pas. Lors de ma routine maquillage, j’allie ce mascara à un recourbe-cil pour un peu plus d’effet. Car c’est vrai que l’effet de ce mascara reste relativement discret. Sa tenue est pas mal du tout et tient bien la journée, par contre, il n’est pas waterproof.

Lèvres : Gamme de rouges à lèvre Triple Luxe Long Lasting Jane Irredale

Côté lèvres, j’ai eu envie de vous présenter la marque Jane Irredale que je ne connaissais pas. Cette marque a sorti il y a quelques mois leur collection Printemps, parfait pour ajouter quelques teintes à notre maquillage pour cet été ! Ces trois nouvelles couleurs complètent leur gamme de rouges à lèvres Triple Luxe Long Lasting Naturally Moist Lipstick. Cette gamme propose des rouges à lèvres couvrant longue durée qui hydratent et protègent les lèvres grâce à sa formule riche en antioxydants. Je trouve le packaging super élégant avec son boîtier métallique. En plus, la fermeture est magnétique, c’est super pratique et j’adore.

J’ai pu tester les trois nouvelles couleurs : Sakura, Stéphanie et Ellen, qui sont rosé, violacé et orangé, ainsi que la teinte Gwen qui est un superbe rouge. Je les ai testés avec ma mère, ma tante et ma grand-mère et tout le monde a trouvé sa couleur. La pigmentation proposée par ce rouge à lèvres est pas mal mais il faut quand même recouvrir les lèvres de plusieurs couches. Quant à la tenue, il n’est pas aussi “long lasting” qu’évoqué, mais il convient parfaitement pour quelques heures, si on le garde sous le coude pour en remettre une couche de temps en temps.

Le petit plus de ces rouges à lèvres ? Ils privilégient les produits d’origine naturelle quand c’est possible, et ils sont vegan ! Ci-après, les teintes Stephanie, Sakura et Ellen dans cet ordre.

Peau : Démaquillant PhytoDemaq Biogénie

Et enfin, qui dit maquillage, dit démaquillage ! S’adressant aux personnes sportives mais idéal pour qui voudra, je vous présente le démaquilant PhytoDemaq de la marque Biogénie. Ce qui m’a le plus conquis est son format mini ! C’est son petit bonus du maquillage pour l’été. En effet, il peut se glisser partout et passe la sécurité à l’aéroport. Et contrairement à ce qu’on peut penser, seulement quelques gouttes suffisent pour un démaquillage impeccable. Donc sa petite contenant vous tiendra quand même un moment !

Encore une fois, sa formule à base de saponaire, verveine & aloe vera utilise la nature pour prendre soin de la peau. En effet, ce démaquillant libère la peau des impuretés et toxines tout en lui redonnant souplesse et confort. En plus, il peut également servir de lotion végétale nettoyante pour le visage. Sans alcool, ce soin remplace le lait, la lotion et l’exfoliant. Un produit en trois, dans un packaging tout mini ! Autant dire que je suis convaincue !