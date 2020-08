Guide des Sports : Conseils pour bien utiliser son vélo d’appartement

Quels sont les avantages de faire de l’exercice sur un vélo d’appartement ? Il y a vraiment beaucoup de bienfaits pour la santé, Guidedesport vous montre quelques uns.

Guidedesport vous fait savoir qu’avoir un vélo stationnaire à la maison est une excellente solution pour faire de l’exercice lorsque vous n’avez pas beaucoup de temps ou d’envie d’aller à la salle de sport. Il vous permet de vous mettre en forme rapidement et efficacement, sans distractions. Il est également bénéfique pour votre santé physique et mentale, car l’exercice stimule la production d’endorphines. Il s’agit d’un exercice à faible impact, Guidedesport le recommande donc aux personnes ayant des problèmes articulaires. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs conseils de Guidedesport pour vos séances de vélo d’appartement sans risque.

Entraînement physique avec le vélo d’appartement pour les débutants

Le simple fait de pédaler seul pendant 30 ou 40 minutes peut être très ennuyeux. Pour rendre vos séances plus motivantes et aussi pour prolonger les bienfaits du vélo d’appartement, suivez les conseils de Guidedesport :

Position

Ajustez la hauteur de la selle, en considérant qu’au point le plus bas de la pédale, la jambe doit être droite avec une légère flexion du genou. Le dos doit être droit et la poitrine relevée.

Vêtements et accessoires

Portez des vêtements confortables (pas besoin d’équipement de cyclisme) et gardez une serviette et une bouteille d’eau à portée de main.

Programme

Commencer par deux sessions de 20 minutes par semaine. Augmenter progressivement jusqu’à 4 séances hebdomadaires de 50 minutes maximum. Réchauffez-vous pendant cinq minutes avant de commencer et étirez-vous pendant cinq minutes à la fin. Augmentez la résistance pendant 45 à 60 secondes et normalisez. Maintenez votre vitesse de pédalage tout au long de la session.

Les recommandations de Guidedesport

N’attendez pas d’être à bout de souffle. Les exercices sur un vélo d’appartement doivent être confortables.

Contrôlez votre rythme cardiaque.

L’hydratation est essentielle.

Évitez de rebondir sur la selle. Vous devez être soutenu à tout moment lorsque vous pédalez.

Les exercices sur un vélo stationnaire sont très positifs, ils améliorent la santé cardiovasculaire, vous aident à perdre du poids et à renforcer les muscles de vos jambes – alors, allez-y.

Guidedesport : autre conseils pour les vélos d’exercice

Vous avez déjà pu constater l’utilité du vélo d’appartement pour la perte de poids. Si vous avez déjà décidé de l’intégrer dans votre routine sportive, vous devez suivre ces conseils. Pour commencer, réglez le siège et le guidon en fonction de votre taille. Vous devez être capable de vous tenir droit, sans vous pencher sur le guidon et sans courber le dos. La bonne chose à faire est de garder votre dos aligné avec votre tête et de contracter votre abdomen pour maintenir votre posture. De plus, lorsque vous pédalez, veillez à ne pas trop bouger vos hanches ou votre tronc.

Une fois de plus, nous devons toujours souligner l’importance d’une bonne hydratation. Il faut donc boire de l’eau pendant l’entraînement, à petites gorgées. Cela, ainsi que des vêtements confortables, vous permettra de vous sentir plus à l’aise pendant que vous faites de l’exercice.

Une dernière recommandation de Guidedesport concerne le régime alimentaire. N’oubliez pas que l’exercice physique aide, mais pour perdre du poids, vous devez suivre un régime alimentaire sain. En fait, cela a une grande part de poids dans la détermination des résultats. Ainsi, si vous voulez que l’effort soit efficace, vous devez prévoir des menus variés et sains. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez toujours vous adresser à un nutritionniste.