Le Tour de France 2020 : La carte , itinéraires horaires étape par étape

Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France 2020 va finalement s’élancer le samedi 29 août depuis Nice.

Son report de deux mois est bien évidemment dû à la pandémie de Covid-19, responsable de la crise sanitaire touchant actuellement durement le monde. Il était devenu hautement probable en raison de l’évolution de l’épidémie et surtout des annonces faites par le président de la République Emmanuel Macron, lors de son allocution du 13 avril. En particulier celle annonçant l’interdiction jusqu’à mi-juillet (à minima) de l’ensemble des événements pouvant accueillir un public nombreux, sur notre territoire.

Le Tour de France 2020 se déroulera du 29 août au 20 septembre

Ce décalage de deux mois devrait notamment permettre à tous les coureurs de bénéficier d’un temps de préparation adéquat en vue de prendre part dans un premier temps à des épreuves plus courtes, comme celles prévues sur une semaine, à l’image du Critérium du Dauphiné. Ce dernier sert généralement de bon prologue aux cyclistes avant d’entamer les 3 semaines qui les attendent au Tour de France. Toutefois ces courses intermédiaires étalées sur une poignée de jours ne sont pas encore précisément annoncées ; reste donc une certaine incertitude quant aux possibilités qu’auront les coureurs pour bien se préparer avant le grand tour.

Concernant le Tour de France 2020, il doit proposer une demi-douzaine d’arrivées au sommet, dont une dès la quatrième étape, du côté de la station d’Orcières-Merlette (dans les Hautes-Alpes), ainsi que dix étapes de montagne et un contre-la-montre individuel de 36 kilomètres entre Lure et La Planche des Belles Filles, la veille de l’arrivée. La principale nouveauté de ce Tour de France sera l’ascension du Col de la Loze, culminant à 2 304 mètres d’altitude et situé entre les stations de ski de Méribel et de Courchevel.

Les avantages attendus de ces nouvelles dates

Deux avantages s’ajouteraient à celui d’une meilleure préparation pour les coureurs. D’une part, un départ le 29 août éviterait à priori à l’épreuve phare du cyclisme mondial de se dérouler sous « huis clos », ce qui semblait de toute évidence relativement absurde, et d’autre part, les nouvelles dates devraient faciliter la gestion pour la réservation des hôtels qui accueilleraient les sportifs et leurs équipes.

Cependant l’arrivée prévue à Paris le dimanche 20 septembre coïnciderait avec le début du tournoi de tennis de Roland-Garros et serait également située le même week-end que les 24 Heures du Mans.

Les étapes du Tour de France 2020