FDJ : un nouveau jeux de grattage pour les vacances !

Si vous grattez les 5 bouées et que vous trouvez 3 fois le même dessin, alors vous remportez le gain. Il s’agit du nouveau jeu de grattage spécial «Vacances» de la Française des Jeux. Sorti le 27 juillet dernier, ce petit ticket peut vous permettre de gagner jusqu’à 30 000 euros. Explications.

Une nouvelle chance de gagner de l’argent pendant l’été

La FDJ vient de lancer son tout nouveau jeu de grattage pour l’été 2020 nommé «Vacances». Après le célèbre «Tu tires ou tu grattes ?» de l’été 2019, il s’agit d’une nouvelle chance de gagner 30 000 euros pour une mise de seulement 3 euros.

Les règles sont très simples, il suffit de gratter 5 bouées afin de trouver 3 symboles identiques pour gagner le gain associé. En ce qui concerne les gains à remporter, il y a le jackpot, 3 euros, 6 euros, 9 euros, 15 euros, 100 euros et 1000 euros. Ce ticket de la gamme «Illiko» fera donc pas mal d’heureux pendant tout l’été.

Au début du mois de juillet, la FDJ a aussi relancé le célèbre jeu à gratter «Dédé» qui séduit les Français depuis l’année 2001. Ici la mise est de seulement 1 euros et les joueurs peuvent remporter jusqu’à 1000 euros.

Des jeux d’argent et de hasard en pleine hausse malgré la crise

Paris sportifs et hippiques, loterie, casino en ligne au Canada, poker et jeux de grattage, les Français continuent de jouer et cela malgré la crise sanitaire et économique actuelle. Cependant, si l’on compte moins de joueurs qu’avant, les pratiques des adeptes sont de plus en plus intensives, excessives et frénétiques.

Selon Santé Publique France, les joueurs consacrent environ 10 % de leur budget aux jeux d’argent et de hasard. Et cela représente environ 200 euros par an et par habitant âgé de plus de 18 ans en France. Ces chiffres montrent une hausse de plus de 12 % sur les 5 dernières années.

Des joueurs de plus en plus excessifs en France

Selon le dernier rapport de Santé Publique France, l’année dernière presque 2 % des joueurs misaient leur argent de façon excessive et frénétique sur des jeux de hasard ou sur des paris sportifs. Le nombre de joueurs excessifs a donc beaucoup augmenté en 5 ans puisqu’en 2014, leur pourcentage ne s’élevait qu’à 0,8 %.