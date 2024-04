Sloli, une marque de jeux et de livres française éco-responsable

Aujourd’hui, nous vous présentons la marque Sloli, une marque à la fois de jeux mais aussi de livres éducatifs pour les enfants, le tout avec une fabrication éco-responsable. On vous en dit un peu plus !

En 2019, alors qu’ils étaient membres d’une équipe d’innovation au sein d’une grande entreprise, Morgane et François-Xavier ont décidé de secouer les conventions et de se lancer dans une aventure entrepreneuriale audacieuse. Ainsi naquit Sloli, une marque déterminée à réinventer le paysage des jeux pour enfants en proposant une alternative à la fois positive et durable.

L’industrie des jeux pour enfants, aussi amusante soit-elle, laisse derrière elle un impact environnemental alarmant. Chaque année en France, elle génère 75 000 tonnes de déchets, tandis que 95% des jeux vendus sont produits à l’autre bout du monde, et que 80% sont fabriqués à partir de plastique issu de la pétrochimie. Face à ce constat, il était temps d’agir.

Sloli s’est ainsi fixé un objectif clair : changer la donne en créant des jeux doublement durables. D’une part, leurs jeux sont conçus pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux cruciaux, offrant ainsi une perspective éducative essentielle. D’autre part, Sloli s’engage dans une démarche de fabrication 100% française, utilisant des matériaux écologiques et adoptant une approche zéro déchet.

Sloli : Révolutionner le jeu pour un futur durable

Mais ne vous y trompez pas, chez Sloli, l’éducation rime avant tout avec le plaisir. Ils sont convaincus que pour sensibiliser efficacement, il faut d’abord divertir. C’est pourquoi leurs jeux sont non seulement instructifs, mais aussi amusants, offrant une approche optimiste axée sur les solutions plutôt que sur les problèmes.

Leur aventure a débuté en septembre 2019 avec une campagne de préventes qui a dépassé toutes les attentes, atteignant un impressionnant 401% de leur objectif initial. Depuis, Sloli n’a cessé de récolter les succès et les reconnaissances. Lauréats du Prix CREENSO 2021 et du Grand Prix Autonomie & Solidarité 2020, leur engagement a également été salué par les Trophées de l’économie responsable en 2020.

Portés par la passion et l’expertise de Morgane, spécialisée dans le développement durable, et de François-Xavier, expert des nouvelles technologies et auteur de livres pour la jeunesse, Sloli incarne le mariage parfait entre éducation, écologie et innovation.

Alors, si vous aussi vous croyez en un avenir où le jeu rime avec durabilité, vous allez adorer Sloli.

D’ici peu, nous vous présenterons un cahier d’activité, un jeu en bois mais aussi un livre éducatif de la marque Sloli !

Découvrez le site de Sloli ICI >>