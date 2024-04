En voiture Simone ! – Ed. Glénat jeunesse

En voiture Simone ! est un album jeunesse, de Géraldine Collet et Maurèen Poignonec, paru aux éditions Glénat jeunesse, en mars 2024. Une aventure folle, pour deux poules qui veulent découvrir autre chose que leur poulailler.

Dans la basse-cour, ce matin-là, Simone tourne en rond, le bec baissé. Josette, intriguée, s’approche d’elle et lui demande ce qui se passe. Simone explique qu’elle s’ennuie et qu’elle n’a pas envie de rester ici toute sa vie ! Josette a une idée et invite Simone à la suivre. Devant le garage du fermier, Josette soulève quelques draps, laissant apparaître plusieurs véhicules. Simone est toute guillerette, elle volette entre les voitures, les tracteurs et les camionnettes. La petite poule ne savait pas où donner de la crête ! Lorsqu’elle reprit ses esprits, elle affirma qu’elle ne savait pas conduire… Josette la rassura, affirmant que c’était facile et qu’elles n’étaient pas des poules mouillées ! C’est dans un tuk-tuk rouge et jaune que l’aventure commence pour elles.

Le récit est empreint de liberté et de courage, pour ces deux poules qui partent à l’aventure, vers l’inconnu. L’histoire est pleine d’humour, de jeux de mots, qui sauront amuser petits et grands lecteurs ! Les gallinacées s’entraident et s’encouragent l’une l’autre, ne manquant jamais de bonnes idées. Mais alors qu’elles partent pour Plume sur mer, pour rendre visite à une cousine, les deux poules découvrent avec horreur un bâtiment rempli de cages, où se trouvent enfermées leurs semblables. Les deux poules doivent agir ! L’album reste bien rythmé, offrant une aventure surprenante, où l’amitié, l’entraide et le courage permettent d’affronter de nombreux dangers. Une ode à la liberté, avec ces poules attachantes et amusantes, dans ce périple orignal et plein d’humour. Le dessin reste simple, plutôt rond, offrant un univers plaisant et coloré.

En voiture Simone est un album jeunesse plein d’humour, des éditions Glénat jeunesse. Une aventure pour deux poules qui rêvent de liberté et de nouvelles découvertes, entre courage, surprises, entraide et sororité.

