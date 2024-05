REVAMP – Sèche-cheveux Ionique Progloss Enigma Revelation

REVAMP a mis au point un sèche-cheveux ultra-compact, le Ionique Progloss™ Enigma Revelation. Et je dois vous avouer qu’en tant qu’utilisatrice réticente de ce genre d’appareil, j’ai eu envie de le tester pour vous dire s’il tenait bien sa promesse : protéger les cheveux de la pointe aux racines. Sceptique, j’ai pourtant été bluffé par ses performances, je vous dis tout à son sujet.

REVAMP – Des appareils professionnels adaptés au quotidien

REVAMP propose des appareils de coiffure pensés et réalisés par des professionnels au service du grand public. L’objectif de la marque, faire en sorte que l’on se sente bien après avoir utilisé leurs produits en réalisant des coiffures qui nous ressemblent. Et ce n’est pas tout, puisque les appareils REVAMP sont tous traités aux huiles Progloss™ (argan, kératine, noix de coco) qui permettent de protéger le cheveu des chaleurs répétées. REVAMP a souhaité mélanger le soin à l’expertise pour nous satisfaire du résultat une fois le séchage terminé.

Honnêtement, c’est cette spécificité qui m’a le plus intrigué, je n’imaginais pas que ce soit possible d’intégrer un système de ce genre pour apporter de la douceur et donc veiller à ce que la chaleur n’agresse pas les cheveux. Bien pensé !

Vous l’aurez compris, je ne suis pas une grande utilisatrice de sèche-cheveux. Jusqu’à maintenant, lorsque je me séchais les cheveux, le résultat n’était pas à la hauteur de mes attentes. Ma chevelure était raplapla, avec des frisottis indomptables, et en fin de journée mes cheveux étaient raides comme des baguettes. Et comme j’aime garder mes ondulations, j’ai quasi stoppé tout usage, si ce n’est lorsque je pars en voyage, notamment au retour de la plage. Ou alors en hiver, pour éviter de garder les cheveux mouillés, et le matin lorsque je suis en retard.

Et c’est donc ce qui m’a donné envie de tester le Ionique Progloss™ Enigma Revelation, puisqu’il promet d’ajouter de la douceur grâce aux huiles intégrées dans la grille.

« Donnez du peps à vos cheveux », telle est la devise de REVAMP. Et à en croire le large catalogue de produits proposés, nous n’avons aucun doute là-dessus. En effet, la marque propose plusieurs sèche-cheveux, des boucleurs, des lisseurs et quelques accessoires permettant de réaliser de jolies coiffures. Chaque appareil possède ses propres spécificités que je vous encourage à découvrir sur le site officiel de la marque.

Zoom sur le Ionique Progloss™ Enigma Revelation

Le sèche-cheveux Ionique Progloss™ Enigma Revelation est ultra-compact grâce à sa poignée pliable. Du coup, il ne prend pas de place dans un tiroir et passe quasi inaperçu dans une valise. Pourquoi quasi ? Parce qu’il est esthétiquement incroyable, le design est fou, très moderne. On doit cela à l’ergonomie de son écran LDC qui permet de contrôler la température et la vitesse. Il a aussi la particularité d’être léger, idéal lorsqu’on a une chevelure bien épaisse, plus longue à sécher forcément.

Ses spécificités techniques sont nombreuses. Pour commencer, il est puissant et pour autant silencieux. J’ai tout de suite remarqué qu’il envoyait un max d’air dans mes cheveux sans pour autant m’en mettre plein les oreilles. Il possède un moteur numérique à longue durée de vie. Quant à son système de soin Ionique Progloss™, il est surprenant. J’ai vu un changement entre le sèche-cheveux dit « classique » que j’utilisais jusqu’à maintenant avec celui-ci. Et surtout sur les frisottis les amis, les frisottis ! Ils étaient quasi inexistants, et pour les plus réticents, une goutte d’huile d’argan et le tour est joué.

Je peux donc confirmer que la technologie Progloss™ fonctionne, honnêtement je ne l’aurais jamais cru, mais c’est pourtant bien le cas. Je vous conseille de le tester si vous avez des cheveux bouclés à frisés. Vous allez vous rendre compte que vos boucles seront plus souples, plus aérées, plus douces aussi. D’ailleurs, n’hésitez pas à utiliser l’accessoire qui accompagne l’appareil, le diffuseur pour boucles.

Deux autres accessoires sont également présents, le concentrateur de précision ultramince et le concentrateur de précision classique.

Et pour découvrir les autres appareils proposés par la marque, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel. Bonne découverte à vous !