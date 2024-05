Adorable démone – BD Jeunesse – Éditions Jungle

Partagez





Dans le royaume de Meesh, une adorable démone, une catastrophe est sur le point de se produire. La lave du Mont Magma, mystérieusement empoisonnée, contamine toute la ville et les habitants.

Meesh va devoir partir demander de l’aide au clan qui les oppose : les fées et mettre une rancœur ancestralement historique de côté !

Une aventure fantastique où l’ amitié, la compréhension de l’autre et de son histoire passé, pourraient annihiler le mal !!

À retrouver le 25 avril aux Éditions Jungle .(+8)

Le décor :

Mont Magma – Pays de la lave – Foyer des démons…

Pas facile de représenter un démon lorsqu’on est une adorable petite fille ! Meesh préfère de loin regarder les épisodes de la fée Princesse Nouna, avec sa grand-mère lorsqu’elle rentre du travail. Que d’aller en cours pour apprendre à cracher du feu. Régurgiter de l’acide… Ou autre folles réjouissances ! Ce qui fait d’ailleurs beaucoup rire ses camarades qui ne cessent de se moquer ouvertement d’elle et de son amour pour les fleurs …

Sa grand-mère la rassure pour qu’elle soit et grandisse avec ses rêves de licorne, de douceur et de fleurs, malgré tout.

Pourtant, lors d’une altercation avec d’autres élèves sur le chemin du retour à la maison, elle tombe pour atterrir près de la rivière de lave. Et, là, elle est témoin d’une catastrophe à venir … Un enfant ramasse une drôle de masse verte dans la lave et se transforme en statue !

Comme, un peu plus tard dans la journée lorsque la lave envahit toute la ville et que tous les habitants se “solidifient”.

Plus qu’une solution pour Meesh : retrouver son héroïne, la princesse Nouna et son rubis magique qui soigne tout…

Mais, comment faire pour se faire accepter. Et, demander de l’aide dans un endroit où, tout le monde vous déteste et à peur de vous depuis la nuit des temps ??

Le point sur la BD :

Une aventure toute trognon qui nous vient des states. Un genre que les Éditions Jungle nous proposent depuis quelques mois, en mettant en avant des auteurs/trices etrangers/es. Les récits sont confinés dans un format comics appréciable ! Michelle Lam, l’autrice sino-américaine d’Adorable Démone nous propose l’histoire de Meesh. Cette jeune démone qui n’a pas confiance en elle et semble différente de tous ces camarades.

A cause, ou, peut être, grâce au drame à venir, elle va pouvoir découvrir d’autres formes de penser et de s’accepter telle qu’elle est. Mais aussi, comprendre que ses gênes ne font pas d’elle quelqu’un qui doit se conformer à la norme environnante, tout en découvrant un secret ancestral entre son peuple et celui des fées !!!

La patte graphique de Michelle Lam, fait ressortir ses différents talents lui venant de l’animation. On a des illustrations vivantes, et des personnages expressifs, avec des bouilles entre manhua et figurines chibi.

La conclusion :

Adorable démone aux Éditions Jungle, une aventure fantastique loin d’être terminée !! Et tant mieux. Ce premier tome est fabuleusement bienveillant. Avec ce thème personnel que l’autrice invente sur les bases de sa propre expérience, en y ajoutant tout ce qui fait un bon récit plein de mystère et d’amitié !!