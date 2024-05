La légion sombre – Ed. Soleil

La légion sombre est un récit complet, qui fait suite aux aventures des I.S.S. Snipers, des éditions Soleil. Un album de Stéphane Louis et Erwan Seure Le-Bihan, paru en avril 2024, qui revient sur le corps d’élite des I.S.S. Snipers, devenus des membres de La légion sombre.

L’île aux géants pétrifiés est un lieu perdu, connu du seul état-major de La légion sombre. C’est ici que les officiers, les barons, réglaient leurs différends, une bonne fois pour toutes ! C’est donc là, à sa demande, qu’il livrait son dernier duel, à son ennemi et à lui, Khali. On l’appelait Khalipside, gardien des marches de cendres, seigneur des pauvres, des mondes centriques, héros des guerres rouges, champion de l’école des lames blanches, dernier maître du ghôm shabbal, et tant d’autres encore… Des termes ronflants pour décrire en douceur qu’il était une machine de guerre. En effet, il a tué sans compter et regardé la mort en face des milliers de fois. Mais aujourd’hui, la mort allait finir par avoir le dernier mot. Il pense même qu’il l’a appelé, parce qu’il avait baissé les bras, et finit par chier dans son froc devant son adversaire.

Khali va bientôt être mis à mort, par son plus vieux ennemi, Erioch. Il revient donc sur leur première rencontre et la haine qu’ils ont l’un pour l’autre. La légion sombre recrute de jeunes guerriers, et parmi eux Khali. Alors qu’il était sur le point de mourir glorieux des mains de son adversaire, Erioch décide de le sauver pour en faire un sombre légionnaire… Khali passera sa vie à le détester, pour lui avoir refusé une mort digne. Il est resté le seul survivant de son peuple, vouant ainsi toujours une haine à son ennemi. La bande dessinée est plutôt bien menée, proposant de suivre deux hommes de La légion sombre, deux ennemis, mais aussi les dures épreuves pour devenir un membre de cette légion. Le récit est assez violent, avec cette scène et cette haine qui l’on ressent dès les premières pages. Le dessin reste travaillé et plaisant.

La légion sombre est un récit complet, qui fait suite à la série d’anticipation I.S.S. Snnipers, des éditions Soleil. Un album sombre et captivant, plutôt violent, présentant l’apprentissage d’un survivant, ainsi que sa rage et sa haine pour son sauveur, autant que bourreau, Erioch.