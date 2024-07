Panique chez les sorcières – Ed. Glénat jeunesse

Panique chez les sorcières est un album jeunesse, un livre-CD, de Marlène Jobert et Jérôme Pélissier, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2024. Une réédition du conte, proposant de retrouver fleur de Lune et ses sœurs sorcières, pour une nouvelle aventure, autour de la fête de la musique.

Les sorcières ne viennent jamais nous embêter lorsque nous écoutons de la musique. En effet, la musique a un effet terrible sur elles… Dès la première note de musique, elles se transforment en statues ! L’autre jour, l’une de ces affreuses diablesses s’était déguisée en petite grand-mère, pour attendre les enfants à la sortie de l’école. La sorcière avait l’intention de les changer en sauterelles, et se réjouissait à l’avance… Seulement, une mauvaise surprise l’attendait. Dans cette école, il n’y avait pas de sonnerie, mais une musique pour annoncer la fin des classes. Lorsque la musique s’est échappée par les fenêtres, la sorcière n’a pas eu le temps de prononcer une formule, ni de se sauver. Elle s’est retrouvée immédiatement figée…

Le récit est bien posé, présentant les sorcières de la rue des Tempêtes, qui veulent tout faire pour annuler la fête de la musique. Il y a aussi leur petite sœur, bien différente, qui n’arrive pas à jeter des sorts… L’album se complète d’un CD audio, tout comme d’un flashcode, pour pouvoir écouter l’histoire. L’histoire est entraînante, proposant de découvrir un peu plus ces créatures effrayantes et méchantes. Mais il y a aussi Fleur de Lune, une étrange créature, pleine de surprises, qui aime la musique, contrairement à ses sœurs. L’album reste simple, bien découpé, pour découvrir cet univers fabuleux, qui propose de mieux comprendre les sorcières… L’histoire audio est captivante, entre musique, dialogues et narration, le rythme est donné et plaisant. Le dessin est tout aussi agréable, avec un trait fin et fluide.

Panique chez les sorcières est un livre-CD, une réédition, des éditions Glénat jeunesse. Un album qui vient présenter une drôle et belle histoire de sorcière, autour de la fête de la musique, pour un conte moderne, entre émotions et musique classique.