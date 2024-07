Un si grand soleil : rencontre avec Aurore Delplace et Constantin Balsan

Dans Un si grand soleil, Johanna, l’avocate, et Yann, le policier, forment sans doute l’un des couples préférés des fans de la série quotidienne de France 2. Après des débuts quelque peu difficiles, ils sont désormais très amoureux et seraient ravis de fonder une famille. Mais le bébé semble tarder à arriver. Nous avons rencontré leurs interprètes Aurore Delplace et Constantin Balsan lors de la dernière édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Très complices, ils nous ont parlé de leurs personnages et du couple qu’ils forment dans la série.

France Net Infos : Aurore, vous êtes dans la série depuis plus longtemps que Constantin. Votre personnage est passé par de nombreuses épreuves….

Aurore Delplace : On a une chance folle d’être dans cette série ! Elle offre tellement de palettes à explorer. Johanna a vécu des moments vraiment forts. Elle est tombée enceinte puis elle a perdu le bébé. J’avais vécu la même situation dans ma vie donc le jouer a été pour moi un exutoire. Ca a été dur à jouer mais en même temps jouissif d’une certaine façon. Quand on est dans ce genre de série, on devient forcément très proche de son personnage. En ce qui me concerne, c’est plus mon personnage qui s’est rapproché de moi.

Constantin Balsan : Il y a des moment où on se sent très proche de ce que le personnage vit et ça peut être vraiment troublant au début. Après, on est protégé par l’exercice de la comédie. Heureusement ! On est tous les deux mariés dans la vie et on a des enfants mais chaque fois qu’on nous voit à l’écran, on forme un couple et on se roule des pelles. On fait un métier quand même très bizarre !

France Net Infos : Yann, votre personnage, est arrivé plus tard et a mis du temps à prendre sa place. Il a été pendant longtemps réduit à un rôle de policier. Cela vous a dérangé ?

Constantin Balsan : Quand je regardais la série, je voyais des personnages avoir des arches un peu plus personnelles mais ça n’était pas le cas de Yann. Mais j’avoue que je devais rester le temps d’une intrigue, à peine une vingtaine de jours. On m’a ensuite proposé de revenir et d’installer le personnage dans la série. Ca m’a fait plaisir ! Quand on m’a dit que Yann allait avoir une histoire d’amour avec Johanna, j’ai tout de suite senti qu’on allait bien s’entendre avec Aurore ! On a la chance qu’il n’y ait pas de gêne entre nous. On a la même manière de travailler.

France Net Infos : Aurore, vous êtes comédienne mais aussi chanteuse. Avez-vous des projets musicaux ?

Aurore Delplace : C’est une longue histoire, la chanson et moi ! Je fais pas mal de premières parties de Kévin Lévy, mon mari. J’ai mis beaucoup de temps à trouver le style dans lequel je voulais aller. Là, je crois que je l’ai trouvé ! Je vais rester dans la variété française avec de jolis textes et de jolies musiques. J’ai souvent dit que j’aimerais un épisode chanté dans Un si grand soleil !