Nous avons testé l’Hôtel Dracula !

Hôtel Dracula – Nous avons testé pour vous l’aventure immersive flippante en 3D qui a ouvert ses portes dans la Galerie Montparnasse le 19 juin. Découvrez le récit de nos aventures en coeur de la frayeur lors d’un repas chez le maître des lieux ; “Dracula” himself ! Situé au pied de la Tour Montparnasse, à quelques pas sous terre, l’espace pour cette aventure hors norme vous attend. Des casiers gratuits sont mis à votre disposition pour vivre l’expérience sans aucune gêne. Petit briefing de sécurité, et passage au positionnement du casque (pas de manette) et nous voilà partis à la rencontre du Comte. Equipés du dernier casque de réalité virtuelle autonome Pico 4 VR, développé par la startup chinoise PICO, léger et confortable dispose d’un écran 4K+ avec des lentilles qui offrent une résolution impressionnante de 2160 x 2160 pixels par œil, permet de vivre une expérience très réaliste. Côté son, des haut-parleurs placés juste au-dessus de chaque oreille permet une immersion individuelle. Vous entendrez également très bien les autres visiteurs en pleines vocalises de trouille. Choix de votre bobine de jeu et voyage initiatique pour rejoindre l’hôtel Vous êtes dans le jeu, mais pour cela il faut choisir votre personnage. Un peu d’interaction sans manette de jeu, vos mains sont détectées immédiatement, et c’est parti pour un petit voyage “mise en bouche” dans une atmosphère sombre pour retrouver votre hôte du jour ; le Comte Dracula.

Un début qui donne le vertige

La visite commence, et pas n’importe comment ! Il faut marcher, un peu, beaucoup. Déambuler dans des couloirs, emprunter des portes, s’arrêter dans des salons. Chez Dracula, c’est grand et les détails sont impressionnants. Plus loin, le sol se dérobe sous mes pieds, révélant une vue sur une lave en fusion. Frissons garantis ! Et pour ceux qui ont le vertige, préparez-vous à soulever vos jambes pour garder votre équilibre.

Pléthores d’ambiances

Peu rassurés, nous avançons dans des dédales de couloirs, nous entrons dans des salles, toutes plus réalistes les unes que les autres. Nous voulions avoir peur, nous voulions être surpris… nous ne sommes pas déçus. Dans l’espace, les cris des autres visiteurs en ajoutent à la trouille. Ça doit être communicatif, nous trésaillons et avançons à tâtons. Un peu plus loin, nous nous retrouvons dans un décor enneigé à couper le souffle. Et pour les trouillardes comme moi, accrochez-vous à votre voisin, vous en aurez peut-être besoin. Nous ne ferons aucun divulgachâge sur les différentes salles, gardons le suspense.

Bonjour immersion !

La 3D est parfaitement supportée et on se prend vite au jeu. Côté trouille nous avons réussi à nous maîtriser, même si voir des personnages tenter de nous attraper est plutôt bluffant. Des animaux marins aux joyeuses tentacules, en passant par des mains accrocheuses, nous nous sommes surpris à vouloir esquiver le tout. Certaines scènes filent le tournis…

Un final macabre

Après environ 20 minutes d’exploration, le final arrive. Un festin macabre nous attend, et disons simplement qu’il n’est pas recommandé pour les cœurs sensibles et les enfants de moins de 13 ans. L’hémoglobine est au menu et risque de terrifier les plus jeunes. Rien d’étonnant car Dracula ne mange pas vegan !

Des améliorations possibles

Bien sûr, rien n’est parfait. Les graphismes pourraient être améliorés mais dans l’ensemble, l’expérience est plutôt réussie. Nous pensons cependant qu’un peu plus d’interactions et d’objectifs rendraient l’expérience encore plus captivante. Et pourquoi pas ajouter une touche de 4D avec du vent et des odeurs ? Mais même sans ces ajouts, l’Hôtel Dracula vous décoiffera, c’est certain !

billetterie

TARIFS : Plein tarif : 19 € en semaine, 21 € le week-end · Tarif réduit : 16 € en semaine, 18 € le week-end Tarif groupe +4 : 17 € en semaine, 19 € le week-end

ADRESSE : Galeries Montparnasse – 22 rue du Départ, 75015 Paris

STATIONS DE MÉTRO : Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12 et 13)

DURÉE : 30 min par session

HORAIRES : ouvert tous les jours de 14h à 20h (21h le vendredi et le samedi)

ÂGE REQUIS : 10 ans minimum (nous recommandons plutôt 13 ans)

