Nan Yak – La promesse de l’orchidée – Tome 1

Nan Yak La promesse de l’orchidée est un ouvrage de Hyunjoo Jeong et Jinhwan Park, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, dans la collection KBooks, en juin 2024. Une série d’action horrifique, qui a rapidement trouvé son public sur la plateforme webtoon.com.

Une femme, les cheveux au vent, explique qu’elle l’attendra. Mais le téléphone portable se met à sonner. Yang Jae-Shin se réveille et se dit qu’il a encore fait cet étrange rêve… Un ami l’appelle pour prendre des nouvelles et lui proposer un travail. Les deux personnages se cherchent un peu, mais Yang Jae-Shin finit par accepter un travail d’un jour, pour payer le loyer. Alors qu’il part travailler pour Park Chil-Box, il rencontre une voyante. Elle l’interpelle et lui demande s’il veut connaître son avenir. Il répond qu’il ne veut pas et qu’il ne croit pas aux superstitions. La femme réplique qu’elle est douée pour cela et que ce ne sont pas des superstitions. Elle affirme que le Bazi est une science et qu’il ne devrait pas se braquer ainsi, qu’il devrait essayer… La voyante insiste proposant de lui faire un tour gratuit. Jae-Shin agacé, réplique qu’il ne veut pas…

Le récit est surprenant, entrainant les lecteurs rapidement, dans un univers étrange, où le monde est peuplé de monstres… Yang Jae-Shin, avec les mots de la voyante, va s’ouvrir et se rappeler une paire de lunettes. Celles-ci lui permettent de voir ce que certains humains sont en réalité ! Il est, de plus, perturbé par un rêve récurrent. C’est devant un tableau que tout va se révéler à lui. Une aventure étrange et horrifique plutôt bien menée et captivante. La bande dessinée entremêle l’horreur et le folklore, avec des fantômes et autres créatures, offrant un scénario maîtrisé, du suspense, du danger et des interrogations, sur ce monde à découvrir. Ce premier tome commence plutôt bien, révélant quelques personnages à suivre, dans le prochain tome… Le dessin efficace, propose un trait fin et fluide, ainsi qu’un découpage énergique, offrant un bel univers graphique.

Nan Yak La promesse de l’orchidée est une nouvelle série, de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui commence avec ce premier tome. Une aventure incroyable, entre action et horreur, pour un monde qui se révèle à Yang Jae-Shin, à travers des lunettes spéciales.