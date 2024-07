Les Vosges…Regardez à l’Ouest, oubliez tout le reste !

Situé dans la région Grand-Est, l’Ouest des Vosges attire de nombreux visiteurs tout au long de l’année. Centre historique de Neufchâteau, Maison natale de Jeanne d’Arc, spas de Vittel et Contrexéville ou savoir-faire et musique à Mirecourt … l’Ouest vosgien regorge de trésors visibles et insoupçonnés tout en arborant une signature qui l’honore : Regardez à l’Ouest, oubliez tout le reste !

Que devons-nous donc regarder et que devons nous oublier ?

Christelle Velut, directrice de l’Office du Tourisme de l’Ouest des Vosges nous répond :

Oublier , ce n’est pas que l’on doit mettre des choses de coté, c’est surtout que l’on avait envie d’attirer l‘attention sur nous et dire que dans l’Ouest Vosgien, on avait un fort patrimoine. Le patrimoine n’est pas seulement juste culturel, historique et bâti. Il est aussi naturel . La particularité du territoire c’est que nous sommes traversés par plusieurs cours d”eau : on est enclavé entre la Meurthe – et – Moselle et la Haute Marne. On a des paysages assez intéressants et atypiques. On a Jeanne d’Arc, cela personne ne peut nous l’enlever, c’est à Domrémy qu’elle est née, c’est ici qu’elle a grandit avant de partir sur Vaucouleurs et sur son épopée militaire. On a envie de capter le regard par rapport à Jeanne d’Arc. C’est un personnage que l’on a un peu oublié en France. On a oublié combien c’était une figure féminine très forte , moderne et très importante au Brésil par exemple et en Asie, dans les personnages de mangas. C’est une figure féministe , moi j’ai envie que l’on retrouve un regard sur ce personnage.

L’Ouest vosgien est aussi une terre où il y a beaucoup d’histoire, on a les sites Gallo-Romains de Grand qui sont juste extraordinaires , on a une mosaïque de plus de 230 m carrés. On a des expositions tout autour de ce cette mosaïque. On a une nature juste formidable avec les pelouses calcaires donc quand on arrive dans l’Ouest des Vosges on peut avoir des petits points de Méditerranée, ou on a des reptiles, des papillons, des orchidées.

Voilà, donc ce n’est pas “oublier” forcément l’Ouest des Vosges, mais surtout ramener la lumière sur ce territoire qui a beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à dire.

Qu’est -ce qui fait l’attractivité du territoire ?

C’est plutôt comment on essaie de faire en sorte qu’il se rendre attractif ? On ne va pas réinviter le territoire, il a ses forces et ses faiblesses , son histoire et sa nature. Aujourd’hui c’est plus, comment on va le faire vivre? Comment on va le mettre en lumière? On a essayé d’embarquer toutes les forces vives du territoire pour l’offrir en visites, en animations, en ateliers aux personnes qui le visitent. On a envie de le sortir du côté confidentiel puisque quand on vit sur le territoire, on sait où on peut aller se balader, on sait ce qu’il faut visiter mais ce qui compte c’est comment le faire savoir .

Donc c’est davantage, comment on anime le territoire aujourd’hui. Son attractivité elle passe par la communication, par tout ce que l ‘on va mettre en place pour le faire connaitre .

Nous sommes en plein mois de Juillet, y- a – t’il des animations phares de l’été ?

Il y a un gros évènement qui arrive le 02 et 03 Août, c’est la première de l’année : “Le Château de Bourlémont s’illumine de mille feux” . On va avoir dans le jardin, la cour d’honneur ensuite le jardin à la française, il y aura plus de 1000 bougies qui seront allumées, on va avoir une trapéziste, un cracheur de feu, des concerts de musiques, jazz, soul. Ils vont installés des bars à champagnes, bars à tapas. On pourra déambuler dans le château. Et à 23h, il y aura un feu d’artifice .

On a un programme qui permet aux personnes qui viennent sur le territoire d’avoir chaque jour quelque chose à découvrir et à visiter. Des ateliers pour le savoir-faire : on ouvre les entreprises autour du bois, une entreprise spécialisée dans la carrosserie industrielle ouvre aussi son atelier. On a le savoir-faire autour des glaces par exemple, autour des bergamotes. Côté nature on a quelqu’un qui nous amène cueillir les fleurs sauvages et qui va les transformer soit pour brunch, pour un goûter ou un apéritif dinatoire. On a un facteur d’orgues qui travaille dans tout le Grand-Est et restaure tous les orgues : il ouvre des ateliers et fait découvrir les instruments de musique. On a les visites guidées sur tout le centre historique de Neufchâteau: soit des visites sur l’histoire ou l ‘architecture, soit des visites thématiques.

On a tous les sites Jeanne d’Arc, les visites de la basilique, de la chapelle à Greux. Des visites 100% nature sur des spécificités comme les pelouses calcaires, sur les pertes de la Meuse. On fait les visites des villages typiques vosgiens, ceux qui ont des histoires à raconter. On fait la promotion des randonnées, les parcours à vélos ..

Voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir .

Quel type de public accueillez-vous?

On a beaucoup de famille, beaucoup de troisième âge, de couple.

La famille au sens large du terme, c’est à dire que nous sommes un territoire où il y a beaucoup d’enfants qui sont partis aux 4 coins de la France, qui reviennent ou qui envoient leurs enfants. Quand je dis famille , cela peut-être les grands parents et les petits-enfants et on essaie de développer des produits pour eux. On essaie de faire des ateliers pour que cela puisse être intergénérationnel. Il y a vraiment une lecture pour tout le monde. Quelque soit la configuration, que l’on vienne en couple, en famille , grands-parents et petits enfants, tout le monde pourra trouver quelque chose à faire.

On peut accueillir tout le monde et même un public, je mettrai entre guillemets, qui cherche une information plus pointue . Parce qu’en tant qu’Office du Tourisme on a tendance – et ce n’est pas péjoratif- à vulgariser les choses pour que tout le monde puisse accéder aux visites mais on a aussi un public, peut-être plus érudit, plus savant et là on est en capacité aussi de leur proposer quelque chose.

On accueille des groupes, des mini-groupes, des familles. Sur Neufchâteau par exemple , on propose ce que l’on appelle des “visites guidées VIP” : on vous met à disposition un guide qui vous fera découvrir l’intégralité de Neufchâteau. On a tellement envie de montrer et de faire découvrir notre territoire, que ce sont des produits que l’on a mis en place.

On avait tendance à ne capitaliser que sur l’été alors que toutes les saisons sont jolies , le printemps c’est le retour, le réveil de la nature, l’hiver on n’a pas de neige mais on a des sites qui ouvrent à nouveau et on est en capacité de proposer des activités en intérieur ce qui fait que l’on arrive à trouver notre public.

Adoptée par la région , Christelle Velut voue pour le territoire une véritable admiration et souhaite transmettre cet engouement à tous : ” On ne travaille pas que pour les touristes, ça c’est important, mais on travaille aussi pour les gens du territoire. Moi j’ai besoin et j’ai envie que les personnes qui vivent dans l’Ouest Vosgien soient fiers de leur territoire. Il n’y a qu’en leur montrant tout ce qu’il y a à faire , et tous les trésors cachés , que cela est possible. C’est important pour moi que les locaux d’ici se disent, effectivement on a du patrimoine”

Le saviez- vous ?

– Liffol-le-Grand est le berceau du siège d’ameublement, on le trouve au sein des grands palaces parisiens : Opéra Garnier, Fouquets, Plaza Athénée, au Georges V à Paris et auprès des grands noms de la haute couture tel que Dior, Chanel ..

– Xertigny fournit les palaces parisiens avec le vin de rhubarbes , Le Crillon des Vosges