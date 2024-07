Rencontre avec le groupe October Baby en concert dans la Région Sud dans le cadre de la Tournée Mosaïque

La Tournée Mosaïque, portée par Arsud, se poursuit dans la Région Sud jusqu’au 16 août ! Voilà une belle occasion de profiter de spectacles gratuits et en plein air et de découvrir des compagnies et des groupes artistiques issus du territoire régional. Pour sa cinquième édition, la Tournée Mosaïque passera dans plusieurs villes et villages des six départements de la Région Sud. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les publics puisque toutes les disciplines du spectacle vivant sont représentées !

Parmi les nombreux artistes programmés cette année, nous avons eu envie de faire la connaissance du groupe October Baby. Même s’ils ont choisi un patronyme anglais, les quatre membres du groupe (Barbara Forstner, Gabriel Peyrieux, Dimitri Walas, David Bouhanna) sont français et originaires de la région Sud. Leur premier Ep aux sonorités Indie rock est délicieusement entêtant et ils s’apprêtent à sortir leur premier album en octobre. October Baby est un tout jeune groupe (il a été fondé en 2021) mais il peut s’enorgueillir d’avoir déjà un beau parcours. Il a été sélectionné au Printemps de Bourges ainsi qu’au festival The End of the Road en Angleterre et il a été lauréat du Tremplin Horizon Sud en 2023. Barbara Forstner, sa chanteuse, nous présente October Baby, qui sera en concert le 30 juillet à Laragne-Monteglin (05), le 3 août à La Gaude (06) et le 8 août à Besse-sur-Issole (83).

Un groupe originaire de la Région Sud

Les membres du groupe October Baby connaissent bien la Région Sud. Barbara est originaire de Nice, tout comme David tandis que Dimitri habite à Menton. Les deux hommes se connaissent depuis l’adolescence. Le hasard des rencontres a fait le reste. Barbara a eu l’opportunité de rencontrer Olivier, qui est devenu leur manager. Il avait à coeur de remonter un projet, après la fin du groupe “Miss America”, que les amateurs de festivals de musique de la région connaissent sûrement. La jeune femme, qui faisait alors du folk, a rejoint le projet avec Gabriel, l’autre chanteur du groupe. Il est anglais et elle a vécu pendant longtemps aux Etats-Unis. Une belle complicité est née entre les quatre membres du groupe. C’est ainsi que l’aventure du groupe a commencé !

Un patronyme et des titres anglais

Une fois le groupe créé, il a bien fallu lui trouver un nom. Evidemment, la question que nous nous posons, c’est pourquoi “October Baby” ? Barbara nous a confié que c’était le titre de la première chanson qu’elle avait envoyée aux garçons. En plus, ils se sont rencontrés en octobre ! Ayant grandi aux Etats-Unis ( de 5 à 16 ans), et bercée de musique folk depuis son enfance, la jeune femme a tout naturellement fait le choix de chanter en anglais. C’est elle qui écrit les textes, avec Gabriel, l’autre chanteur du groupe.

En concert dans de nombreux festivals

Depuis sa création, le groupe a assuré la première partie de plusieurs chanteurs, notamment celle de Charlie Winston au Broc, dans les Alpes-Maritimes. Ils ont aussi participé à de nombreux festivals notamment le Printemps de Bourges et le festival The End of the Road en Angleterre, deux très belles expériences. Après la Tournée Mosaïque dans la région Sud, ils seront fin août au FMA (Festival des musiques actuelles) à La Jarrie.

Un album à la rentrée

Après un Ep très réussi, le groupe s’apprête à sortir son premier album en octobre. Une dizaine de titres aux sonorités plutôt rock dont nous pourrons entendre plusieurs extraits en concert à l’occasion de la tournée Mosaïque.

October Baby en concert dans le cadre de la Tournée Mosaïque le 30 juillet à Laragne-Monteglin (05), le 3 août à La Gaude (06) et le 8 août à Besse-sur-Issole (83).

Pour plus de renseignements sur la Tournée Mosaïque : www.tourneemosaique-regionsud.com