Build2Drive de Silverlit : Construire et conduire sa propre voiture télécommandée !

Et s’il était possible de construire sa propre voiture télécommandée ? Silverlit réalise ce rêve avec son tout nouveau jouet : le Build2Drive (comprenez construis et conduis). Ce jouet révolutionnaire permet non seulement de jouer avec une voiture télécommandée, mais aussi de la construire de A à Z. Préparez-vous pour une expérience de construction et de pilotage à couper le souffle !

Build2Drive : Créez votre Radical Racer !

Nous nous sommes lancés dans l’aventure avec la Radical Racer. Avec seulement 20 pièces à assembler, c’est un jeu d’enfant ! La taille des pièces est parfaite, ni trop petites ni trop grandes, ce qui rend la manipulation super facile. En quelques minutes, nous avions déjà une voiture solide et prête à en découdre sur la piste.

Pas besoin d’outils compliqués ni de vis interminables. Les pièces s’emboîtent facilement, rendant l’assemblage non seulement rapide mais aussi super amusant. Votre enfant va adorer pouvoir créer sa propre voiture (en tout cas, on s’est éclaté de notre côté).

Performances et sensations fortes

Une fois assemblée, la Radical Racer mesure environ 16 cm. Avec ces deux niveaux de vitesse sur la télécommande, il est possible de choisir entre une conduite tranquille ou des courses effrénées. La voiture peut aller jusqu’à 8km/h, une véritable petite innovation sur roue. Et ce n’est pas tout ! Grâce à ses quatre roues spéciales pour dérapage, préparez-vous à des heures de glisse et de drift incroyables. Les plots fournis ajoutent encore plus de fun en créant des obstacles pour des cascades impressionnantes. De quoi s’amuser pendant des heures avec ce jouet et devenir un véritable pilote de course.

En plus, la Radical Racer utilise la technologie 2,4 GHz, ce qui garantit une réactivité sans faille et une portée allant jusqu’à 25 mètres (et ça, pour en avoir essayer on est quand même heureux que la portée soit large!). Votre enfant peut jouer à l’intérieur comme à l’extérieur sans aucune interférence. Imaginez les courses endiablées avec ses amis, chacun contrôlant sa propre voiture sans soucis !

Prête pour l’action

La voiture est livrée avec une batterie rechargeable (par USB), donc plus besoin de piles jetables. C’est économique et écologique, permettant des heures de jeu ininterrompu. Après une bonne session de drift et de course, il suffit de recharger la batterie et de repartir pour de nouvelles aventures. Seul la télécommande nécessite 2 piles AAA.

Le Build2Drive c’est une expérience complète. En construisant sa propre voiture télécommandée, votre enfant développe non seulement sa créativité mais aussi sa compréhension des mécanismes et de la technologie. Une fois la voiture prête, les sensations de pilotage prennent le relais pour des heures de plaisir garanti.

Alors, qu’attendez-vous ? Plongez votre enfant dans l’univers passionnant de la construction automobile. Il construira et pilotera sa Radical Racer pour des aventures palpitantes. La Build2Drive est le cadeau idéal pour les jeunes inventeurs et les amateurs de sensations fortes. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables avec votre propre voiture télécommandée !

Vous pouvez retrouver la Build2drive en magasin de jouets ou sur AMAZON (cliquez ICI)

Le prix est à 19,99€, un prix plus que raisonnable pour des heures de divertissement ! Idéal à partir de 6 ans.