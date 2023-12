Préparez vous à rêver de “Voitures d’exception”

Préparez vous à rêver, on vous le dit ! “Voitures d’Exception” de Nicolas Meunier, publié par Hugo et Image, n’est pas seulement un livre, c’est une véritable symphonie visuelle et informative, un hymne à la grandeur des hypercars et supercars. Ce sublime livre nous invite dans un univers où l’ingénierie rencontre l’art, où la performance croise le rêve. Préparez-vous à un tourbillon d’excitation et d’émerveillement, car ce livre est une célébration des merveilles de l’ingénierie automobile.

Dès l’ouverture, vous serez happé par le monde fascinant de marques légendaires telles que Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bugatti, et Porsche. Ces noms, qui résonnent comme des icônes de rêve, de performance et d’élégance, sont mis en lumière de manière spectaculaire. Le livre explore non seulement les modèles les plus connus, mais il vous fait découvrir l’élite des modèles rares et uniques. Des bijoux tels que la “Valkyrie”, “Agera”, “Chiron” sont présentés, avec leurs prix vertigineux et leurs performances qui dépassent l’entendement. Mais pas que ! Vous découvrirez des noms qui font battre le cœur des amateurs de vitesse et de luxe : la Ferrari F-XX K, avec sa puissance inégalée et son design futuriste; la Mazzanti Evantra Millecavalli, un monstre de puissance incarnant l’élégance italienne; l’Hyperion XP1, un bijou d’innovation et de technologie; et la Pagani Imola, une œuvre d’art roulante, un concentré de performance et de style. Et bien d’autres !

Voitures d’exception : du rêve, du luxe, de la technologie, de l’exceptionnel !

“Voitures d’Exception” est plus qu’une galerie de voitures luxueuses, c’est une encyclopédie de la supercar et de l’hypercar. Avec pas moins de 80 modèles présentés, chaque voiture bénéficie de sa propre page, débordante d’informations techniques et de détails fascinants. Vous trouverez des spécifications précises sur le prix, le moteur, le chassis, ainsi que les dimensions des pneus (etc.) vous permettant ainsi de tout savoir sur chaque voiture. Vous saurez tout, vraiment tout sur chaque bolide présenté !

Chaque page de “Voitures d’Exception” est une ode à l’excellence. Ces hypercars ne sont pas simplement des automobiles ; elles sont le summum de la technologie et du design, pulvérisant les records et repoussant les limites du possible. Des photographies époustouflantes, des détails techniques captivants et des anecdotes fascinantes enrichissent le livre, offrant ainsi une expérience immersive et inspirante.

“Voitures d’Exception” est également un voyage à travers le temps. Imaginez une frise chronologique détaillée où chaque année dévoile ses trésors. Chaque modèle est un chapitre fascinant de cette histoire, illustrant comment, année après année, les constructeurs ont repoussé les limites de l’ingénierie et du design.

Au fil des pages, vous découvrirez une mine d’informations incroyables

Mais ce livre ne s’adresse pas uniquement aux passionnés d’automobiles. C’est une source d’inspiration, un témoignage de la capacité humaine à innover et à créer. Ces voitures sont le résultat d’années de recherche, de développement et d’une quête inlassable de l’excellence.

Il est une mine d’informations pour les passionnés, offrant un aperçu détaillé de ce qui rend chaque modèle unique. Que vous soyez un amateur curieux ou un connaisseur averti, “Voitures d’Exceptions” vous ouvre les portes d’un monde où la vitesse rencontre l’art, où le luxe se conjugue avec l’innovation.

Avec ce livre, préparez-vous à une expérience véritablement hors du commun. C’est une célébration de l’automobile, un incontournable pour tout amateur de voitures désireux de comprendre et d’apprécier l’art des hypercars et supercars. Ce livre est une aventure, un voyage au cœur du luxe, de la puissance et de la beauté des machines les plus extraordinaires jamais conçues. Vous allez adorer, c’est certain !

223 pages, 29,95€