Moulin Roty – La collection Trois petits lapins

Moulin Roty, entreprise française connue, a présenté, cette année, une nouvelle collection intitulée Trois petits lapins. Un nouvel univers adorable et complet, qui s’inspire de trois petits lapins qui sautillent au fond du jardin, entre deux radis et une carotte, douceur et tendresse.

Moulin Roty, entreprise française, est l’histoire d’une bande d’amis. Ils s’installent en 1972, dans la minoterie d’un hameau, près de Nantes. La fabrique de meubles, lampes et bijoux va tenter les jouets, ce qui va lui réussir, avec sa première voiture en bois, mousse et tissu, fabriquée en série. Ainsi, l’univers s’enrichit, au fil des années, proposant des collections toujours plus merveilleuses, tendres, pour les tout-petits.

Et cette année encore, la nouvelle collection plaît et enchante. En effet, les Trois petits lapins invitent à découvrir un univers tendre, amusant, proche de la nature. De nouveaux personnages à découvrir, pour un univers complet et qui s’enrichit encore. Ainsi, les tout-petits vont pouvoir collectionner les doudous, les peluches de différentes tailles, d’adorables chaussons, des jeux mobiles à accrocher, un mobile, des peluches musicales, des jeux d’activités, un tapis d’éveil, des langes, une sortie de bain…

C’est un bel univers tendre, aux couleurs nature et douces, qui est à retrouver, à travers cette belle collection de nouveaux personnages. Les peluches restent un élément incontournable. France Net Infos a eu un coup de cœur pour la petite peluche ocre. Un lapin adorable, doux, en velours éponge. Il est vêtu d’une barboteuse ocre, en jersey flammé. Son bonnet, en éponge, vieux bleu, avec un pompon en nœud, il laisse sortir des grandes et douces oreilles. Des éléments que les enfants adoreront toucher, du bout des doigts, pour des moments de tendresse et de calme. Le compagnon possède de grandes pattes, qui permettront de l’attraper et de le tenir facilement, surtout pour les petites mains. Le lapin adorable, reste rassurant et apaisant, avec des couleurs tendres et des matières douces, des courbes belles et harmonieuses.

Moulin Roty, marque française incontournable, continue de proposer de beaux univers captivants et enchanteurs. Et c’est encore le cas avec la dernière collection Trois petits lapins, qui offrent à découvrir un ensemble de doudous, jouets d’éveils, peluches, objets de déco, linges et bien d’autres choses encore.