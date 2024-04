Le livre qui peut lire dans ton esprit – Ed. Grasset

Le livre qui peut lire dans ton esprit est un album jeunesse fabuleux, de Marianna Coppo, paru aux éditions Grasset jeunesse, en mars 2024. Un livre magique, énigmatique ou mathématique, mais surtout addictif, qui plaira aux enfants et aux parents !

La narratrice, Lady Rabbit invite ses prestigieux lecteurs à son spectacle. Avant de commencer, Lady Rabbit veut confier un secret. Elle explique que ce livre n’est pas un livre comme les autres. En effet, ce livre serait magique, et elle va nous le démontrer. Si Lady Rabbit faisait le coup classique du personnage qui sort d’un chapeau, ce ne serait pas très convaincant. Il n’y a rien d’incroyable à faire apparaître quelque chose de nulle part ! Effectivement, n’importe quel livre pourrait faire cela. Lady Rabbit pourrait aussi disparaître, ou encore voler, ou perdre la tête… Cependant, tout cela ne suffirait pas à faire croire aux enfants que ce livre est magique !

Le livre interactif interpelle directement les jeunes lecteurs. En effet, Lady Rabbit propose aux enfants de leur présenter un tour de magie, mais pas n’importe lequel ! Un tour bluffant, à renouveler autant que nécessaire ou envie. En effet, par un mécanisme mathématique, le livre va arriver à deviner ce que pensent les enfants. Un spectacle fascinant à partager et à refaire ! La narration est plaisante, le livre plein d’humour, avec cette magicienne charmante. C’est ludique, surprenant et plutôt bien trouvé, offrant une lecture unique et une expérience incroyable de la magie ! Le dessin est rond, assez simple, très agréable, avec des détails plaisants et amusants.

Le livre qui peut lire dans ton esprit est un album jeunesse surprenant et addictif, des éditions Grasset. Un livre fascinant, au charme fou, et au mécanisme travaillé, qui offre un spectacle de magie incroyable, une expérience unique, qui plaira aux petits et grands lecteurs.

