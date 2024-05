Monjour : L’expérience ultime de douceur pour les bébés

Lorsqu’il s’agit de prendre soin de nos tout-petits, rien n’est trop beau, et c’est exactement ce que vous offre la marque Monjour ! Avec une gamme de produits conçus avec amour et souci du détail, Monjour promet une expérience de soin inoubliable pour votre petit trésor. J’ai eu le plaisir de tester quatre de leurs produits, et laissez-moi vous dire, ils ont fait l’unanimité auprès de ma fille et moi-même !

1. Gel Lavant : Un bain de douceur sans pareil ! 500ml, 15,90€

Le moment du bain devient un véritable plaisir avec le Gel Lavant Monjour. Conçu pour nettoyer en douceur le corps et les cheveux des enfants, ce gel lavant est bien plus qu’un simple produit de toilette.

Sa formule ultra-douce, notée excellente sur Yuka, est l’alliée parfaite pour une peau propre et hydratée. La mousse légère, associée à l’irrésistible odeur de musc blanc et de fleur d’oranger, transforme chaque bain en une expérience sensorielle magique.

En plus, il ne pique pas les yeux lorsque vous voulez l’utiliser pour laver les cheveux, de quoi faire adorer le moment du bain pour votre enfant ! En tout cas, ma fille adore utiliser la pompe pour avoir le produit dans ses mains pour se laver son petit corps. Pratique, simple et efficace en quelques mots !

Utilisation : Massez délicatement sur la peau mouillée de votre bébé, en évitant le contact avec les yeux. Rincez abondamment à l’eau tiède. Utilisez-le lors du bain quotidien de votre bébé pour une expérience de nettoyage douce et agréable. Et si vous préférez une petite douche, pas de souci non plus, l’expérience sera tout aussi agréable !

2. Eau Nettoyante : fraîcheur et hydratation à chaque passage !

L’Eau Nettoyante Monjour est un indispensable pour prendre soin de la peau délicate de votre bébé. Avec ses ingrédients naturels, notamment l’aloe vera bio, elle nettoie en douceur le visage, le corps et le siège des tout-petits.

Mais ce n’est pas tout ! Grâce à sa formule hydratante, elle protège la peau du dessèchement et apporte une sensation de fraîcheur incomparable. Testée sous contrôle dermatologique, elle garantit une tolérance optimale pour la peau sensible des bébés. Et comme Monjour pense à tout, elle est également disponible en format voyage pour vous accompagner dans toutes vos aventures !

Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour le change que pour nettoyer ses mains ou son visage. Libre à vous de l’utiliser comme bon vous semble.

Utilisation : Déposez du produit sur un coton lavable et appliquez délicatement sur le visage, le corps et/ou le siège de votre bébé jusqu’à ce que les zones soient propres. Aucun rinçage n’est nécessaire. Utilisez cette eau nettoyante au quotidien pour rafraîchir et nettoyer la peau de votre bébé, où que vous soyez.

3. Crème Hydratante : Une caresse de douceur pour la peau de bébé ! 150ml – 16,90€

Votre bébé mérite ce qu’il y a de meilleur, et c’est précisément ce que vous offre la Crème Hydratante Monjour. Enrichie au beurre de karité bio, cette crème onctueuse nourrit, protège et apaise la peau délicate des tout-petits. Sa texture fondante pénètre rapidement sans laisser de film gras, pour une hydratation en profondeur qui dure toute la journée.

Et avec son parfum envoûtant et très délicat de musc blanc et de fleur d’oranger, chaque application devient un moment de pur bonheur. Appliquez-la une à deux fois par jour sur une peau propre et sèche, et profitez de ces instants de complicité avec votre bébé ! Personnellement ma fille adore s’étaler la crème sur le corps. C’est son petit moment bonheur d’après bain !

Utilisation : Après le bain ou à tout moment de la journée, appliquez une à deux fois par jour sur une peau parfaitement nettoyée et séchée. Massez doucement jusqu’à absorption complète. Utilisez cette crème hydratante sur le corps et le visage de votre bébé pour protéger et apaiser sa peau tout en lui offrant une hydratation optimale.

4. Eau de senteur : Une touche de magie en Plus !

Pour clôturer la routine de soin de votre bébé en beauté, optez pour l’Eau de Senteur Monjour. Spécialement formulée pour respecter la peau sensible des tout-petits, elle parfume délicatement grâce à ses notes douces et relaxantes de musc blanc et de fleur d’oranger.

Et pour rendre ce moment encore plus unique, Monjour vous propose désormais de personnaliser votre eau de senteur ! Laissez-vous emporter par sa senteur enivrante et stimulez les sens olfactifs de votre bébé avec cette senteur unique.

Utilisation : Vaporisez quelques gouttes d’eau de senteur dans le cou, dans le creux des poignets, sur la brosse à cheveux ou les vêtements de votre bébé. Assurez-vous d’éviter le contact avec les yeux quoi qu’il arrive. Utilisez cette eau de senteur au quotidien pour parfumer délicatement votre bébé et lui offrir une touche de fraîcheur parfumée qui stimule ses sens olfactifs. Votre enfant sera à croquer, bien évidemment.

En conclusion, Monjour pour bébé est bien plus qu’une simple gamme de produits de soin. C’est une expérience sensorielle inoubliable, une invitation à prendre soin de votre bébé avec douceur et amour. Alors, laissez-vous séduire par la magie de Monjour et offrez à votre bébé le meilleur de la nature dans des produits conçus avec passion et dévouement !

