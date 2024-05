Touche à tout ! Les contraires – Ed. Sassi

Les contraires vient compléter la collection Touche à tout !, des éditons Sassi. Un livre à toucher, paru en janvier 2024, pour les tout-jeunes lecteurs, et les éveiller au monde qui les entoure. Ainsi, il faudra suivre Goupil, un joyeux renard qui propose de découvrir les contraires, tout en éveillant le sens du toucher !

Goupil se promène avec un grand cadeau, mais il porte aussi un petit cadeau. L’animal pense qu’un beau cadeau peut être grand, mais il peut être petit aussi ! Goupil dit que tous les cadeaux sont importants. Sur la double page suivante, le pot de popcorn de Goupil est tout plein. Ça tombe bien, le renard a faim ! En un clin d’œil il dévore le popcorn et le pot se retrouve vide. La double page suivante présente l’animal propre et sale, un contraire de plus à observer et à comparer.

Le livre cartonné, aux pages solides et coins arrondis, avec une couverture ajourée, présente un adorable animal à suivre. Goupil, un petit renard, à la belle frimousse, propose, à chaque page, de découvrir des contraires. Des notions parfois difficiles à assimiler, qui se présentent ici à travers deux dessins, avec le petit héros. Ainsi Goupil porte un grand cadeau, mais aussi un petit cadeau, pour voir les différences entre les deux. Le livre propose donc d’observer pour voir les différences, et mieux comprendre les contraires, tout en développant le langage et en enrichissant le vocabulaire. Le texte reste simple et adapté aux jeunes lecteurs, apportant un souffle de tendresse et de bienveillance. Chaque illustration propose une nouvelle matière à toucher, pour éveiller le sens du toucher et découvrir autrement les livres. Le dessin offre un trait doux et fin, un ensemble tendre, aux belles couleurs.

Les contraires est un livre d’éveil, qui complète la collection Touche à tout !, des éditions Sassi. Un ouvrage solide, facile à prendre en main, qui invite à découvrir, à travers le toucher notamment, la notion des contraires, avec l’observation et les différences.