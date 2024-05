Les 5 Terres – Demeus Lor – Ed. Delcourt

Demeus Lor est un spin off de la série Les 5 Terres, des éditions Delcourt, paru en avril 2024. Un album de Lewelyn et Sylvain Guinebaud, qui présente un personnage emblématique de la série, à travers un récit qui prend place chronologiquement entre la fin du 2ème cycle et le début du 3ème, à retrouver prochainement.

Sur l’île d’Ethyrna tout semble paisible, en cette nuit. Mais bientôt des félins se font fracasser le crâne par des ours. Sur le port, certains de ces ours, et un renard, viennent rendre de leur mission à leur capitaine. Alors qu’il ne reste plus un ennemi qui respire, au port, ils vont devoir partir vers le bastion. Demeus dort tranquillement, lorsqu’il est réveillé par des bruits de métaux et des cris. Il se lève aussitôt et prend ses épées. Il frappe un ours qui s’en prend à un félin. L’ours riposte, mais Demeus arrive à esquiver avant de frapper à mort. C’est à ce moment-là qu’un renard apparaît pour le féliciter. Puis, il sort son arme pour s’en prendre à Demeus. Les deux ennemis croisent le fer, avant d’être surpris par trois ours. L’un d’eux demande si le renard a besoin d’aide… Le jeune félin en profite pour filer !

Les ours sont partis pour faire la guerre à Angleon. Sur leur passage, ils espèrent faire de l’île d’Ethyrna une base pour s’approvisionner, entre autres. Alors qu’ils prennent tout le monde par surprise, en pleine nuit, certains arrivent à s’enfuir et à trouver refuge. Là, les choses se préparent, pour tenter de faire face aux ours… L’album se trouve bien rythmé et haletant, présentant un personnage emblématique de la saga. Demeus, qui a tué un ours, devient un symbole fort, pour ses semblables. Mais chacun va devoir faire ses choix, pour vivre, survivre, baisser l’échine ou se battre. L’intrigue reste bien menée, entre rébellion, manipulation, mensonge, faux-semblants, combats, trahison… Le scénario semble assez dense, et pourtant captivant, avec son lot de rebondissements et d’action. Le dessin reste plaisant, avec ces personnages anthropomorphiques, un trait dynamique et des décors fabuleux.

Demeus Lor est un one shot, qui présente un peu plus ce personnage emblématique de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt. Un album qui s’inscrit très bien dans la continuité de la série, avec un scénario dense, maîtrisé, des rebondissements, des combats…