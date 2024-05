Vous aimez la fantasy ? Découvrez Beta publisher aux Imaginales 2024

Du 23 au 26 mai 2024, le festival les Imaginales d’Épinal ouvrira ses portes pour la 23ème édition, accueillant des milliers de passionnés de littérature de l’imaginaire. Parmi les nombreux exposants, ne manquez pas les éditions Beta Publisher, présentes dans la bulle du livre en bord de Moselle, dans le parc du Cours.

Beta Publisher : Une Maison d’Édition Innovante

Fondée en 2016 par Camille de Decker, Beta Publisher est une maison d’édition basée à Paris, spécialisée dans les romans de genre. Leur catalogue varié inclut des œuvres de fantastique, de fantasy, de polar, de science-fiction, de young adult et d’anticipation. Leur ligne éditoriale repose sur un principe simple : ne publier que des œuvres qui les passionnent.

Engagement et Proximité avec les Lecteurs

Beta Publisher se distingue par son engagement envers la transparence et l’accessibilité. Ils cultivent une proximité unique avec leurs lecteurs à travers les réseaux sociaux, des podcasts et des événements interactifs tels que la Beta Book Jam. Leur café littéraire, le Book Nook (BKNK), situé au cœur de Paris, incarne cette philosophie en offrant un espace convivial pour les rencontres littéraires et les échanges autour de la littérature.

Collection Féministe « À Sexe Égal »

La maison d’édition s’engage également dans des causes sociétales, notamment avec leur collection féministe « À Sexe Égal ». Cette collection explore et célèbre divers aspects du féminisme et de l’égalité des sexes, reflétant l’engagement de Beta Publisher pour des thèmes contemporains et engagés.

Auteurs Présents aux Imaginales 2024

Samantha Feitelson : Ad Mortem

Ad Mortem est un roman de romantasy où Sacha, une trentenaire amnésique, se retrouve plongée dans les quatre royaumes de Cram : les Rêves, l’Amour, la Mort et les Cauchemars. Suivez son aventure captivante mêlant romance, mystère et trahison.

Damien Mauger : Les Trois Gardes

Les Trois Gardes est une saga de dark fantasy. Le premier tome, “Les Prémices du Mal,” plonge les lecteurs dans un monde où la paix fragile est menacée par les démons. Suivez Phoebus, un jeune écuyer, et son mentor Chilpéric dans leur quête contre les forces obscures.

Antoine Papazian : Ouroboros

Ouroboros se déroule en l’an 191 de la Nouvelle Ère, dans une civilisation prospère mais menacée de l’intérieur. Une aventure sombre et intrigante avec des personnages divers et une quête épique contre les forces corrompues.

C.D. Darlington : Justan Lockholmes

La saga Justan Lockholmes mélange aventure et humour. Suivez Jérôme Petlan, alias Justan Lockholmes, un détective excentrique, dans ses enquêtes pleines de mystère et de situations cocasses.

Rejoignez Beta Publisher aux Imaginales

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer les auteurs de Beta Publisher et de découvrir leurs œuvres passionnantes aux Imaginales d’Épinal 2024. Visitez la bulle du livre en bord de Moselle pour une expérience littéraire inoubliable, riche en découvertes et en rencontres.

Les Imaginales d’Épinal 2024 promettent d’être un événement exceptionnel pour tous les amateurs de littérature de l’imaginaire.