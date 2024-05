Stickers épais – La savane – Ed. Gründ

La collection Stickers épais se complète avec deux nouvelles pochettes, notamment La savane, parue aux éditions Gründ, en mars 2024. Une pochette pratique et facile à emporter partout, qui suggère aux enfants de travailler la motricité fine, tout en s’inventant des histoires.

La pochette pratique se compose de quatre décors différents, de deux planches de stickers épais repositionnables et d’un feuillet avec des explications. Les instructions restent simples, invitant surtout les enfants à s’amuser. Les bambins, à partir de 18 mois, peuvent donc compléter les décors, comme ils le souhaitent. Il y a deux planches de stickers épais et repositionnables. Des autocollants plus faciles à prendre en main, qui ne se plient pas, pour pouvoir être plus facilement apposés. Les planches des décors présentent un verso, avec les différentes parties de la journée. Les enfants vont y découvrir le matin, l’après-midi, le soir et la nuit, ainsi que des silhouettes d’animaux à retrouver parmi les stickers.

Les planches de décors sont lisses et solides, permettant de bien se tenir en main par les enfants. Les stickers repositionnables se trouvent également assez épais, pour ne pas être pliés sur eux-mêmes. L’activité est ludique, proposant aux bambins de découvrir les animaux de la savane, de les associer et de la faire vivre à travers des décors. Le jeu vient stimuler l’imagination, ainsi que le langage ou surtout la motricité fine. Un développement qui va se faire au fur et à mesure des jours, selon le rythme de chacun. La pochette reste pratique, elle s’emporte partout, prend peu de place, pour occuper les enfants, au restaurant, en week-end… Le graphisme est rond, plaisant proposant un univers coloré.

La savane est une nouvelle pochette ludique, de la collection Stickers épais, des éditons Gründ. Une activité plaisante et simple, qui plaît toujours. Elle propose de développer la motricité fine, l’imaginaire et le langage, pour les enfants à partir de 18 mois.