Dinos en 3 coups de pinceau – Ed. Mango jeunesse

Dinos en trois coups de pinceau est un ouvrage de Marguerite Courtieu, paru aux éditions Mango jeunesse, en mars 2024. Un livre qui invite à apprendre à peindre facilement, en quelques coups de pinceaux, plus d’une vingtaine de dinosaures.

La collection Petits artistes et grandes techniques se complète avec ce nouvel ouvrage, qui propose de peindre des dinosaures en quelques coups de pinceau. Le livre débute avec un sommaire simple et complet, suivi d’un mot sur l’autrice et d’un avant-propos. Pour commencer, les enfants se voient invités à travailler avec de l’aquarelle, peinture qui s’utilise simplement à l’eau. Quelques informations sont à retrouver, sur les encres, le séchage, le papier… Ensuite, ce sont des astuces à découvrir, notamment pour les mélanges de couleurs. Il est également noté que pour éviter d’avoir que la moitié de son animal peint sur sa feuille, il faut mieux suivre le modèle, ainsi que l’emplacement sur la feuille, du premier motif.

Le tricératops est le premier animal préhistorique présenté. Les couleurs choisies et le commencement du dessin sur la feuille restent bien indiqués. Ensuite, toutes les étapes du dessin se trouvent très bien définies. Le dessin progresse, accompagné de simples consignes, pour élaborer au mieux les formes et traits. Les étapes, en pas à pas, restent très bien décrites et faciles à suivre pour les jeunes créateurs. Des modèles d’autres dinosaures qui ressemblent au tricératops, comme le styracosaure, sont également présentés, pour pouvoir être peint de la même manière, avec quelques cornes ou collerette changeantes. L’ouvrage se trouve plutôt bien construit, avec plus d’une vingtaine de dinosaures à reproduire, et encore plus si les enfants suivent les variantes. Le livre s’enrichit d’éléments de décors, pour pouvoir créer un véritable univers. Les étapes et les traits à reproduire restent simples et adaptés, pour que les enfants puissent réussir par eux-mêmes !

Dinos en 3 coups de pinceau est un ouvrage de loisirs créatifs, des éditions Mango jeunesse. Un livre qui invite les enfants, à partir de 5 ans, à apprendre à dessiner des dinosaures, avec de la peinture aquarelle, en suivant des étapes claires et très bien découpées.