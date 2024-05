Le Palais-Un nouveau lieu hybride à Nancy, à la recette inédite en France !

Après 3 ans de travaux, l’ancien Palais des Congrès de Nancy, à quelques pas de la gare, rouvre ses portes au public en juin 2024 sous un tout nouveau jour… Food court, espace de coworking ainsi qu’une offre loisir incluant escape game, karaoké, blind test et réalité virtuelle. Le Palais devient un véritable lieu de vie multigénérationnel au cœur de la ville aux portes d’Or !

UN LIEU DE VIE AU CŒUR DE NANCY

Cette rénovation, rendue possible par le Groupe familial Deromedi (propriétaire, bailleur et exploitant), donne une seconde vie au Palais des Congrès de Nancy. Érigé en 1977, l’entreprise rend hommage à son histoire par le nom « Le Palais ». Ce bâtiment est aujourd’hui un lieu de vie hybride et inédit sur 4 étages, avec un espace loisir au sous-sol et au 1er étage, un food court au rez-de-chaussée et un espace de coworking au 2e étage. Ces différentes offres sont toutes reliées par l’imposant escalier d’origine au design vintage.

Pour ce projet, plusieurs millions d’euros d’investissement et 3 années de travaux ont été nécessaires. Cette réhabilitation a permis la création d’une soixantaine d’emplois à Nancy.

LE RENDEZ-VOUS NANCÉIEN À TOUTE HEURE

Ouvert tous les jours de la semaine, Le Palais mise sur une recette unique en France mêlant food, loisirs et coworking. L’objectif est d’apporter une offre encore jamais vue en France, directement dans le centre-ville de Nancy.

Le Palais promet ainsi un lieu où il est possible de s’amuser en travaillant, manger en s’amusant et travailler en mangeant. Toujours dans cette volonté de devenir une adresse incontournable, Le Palais propose tout au long de l’année divers événements qui donnent vie au lieu. De la diffusion de matchs sur un écran de 30 m2 aux soirées à thème en passant par des spectacles… Tous les Nancéiens y trouveront leur compte.

– Ouverture en Juin 2024

– Superficie de 4500m²

– Ouvert 7/7

– 3 ans de travaux

– 3 univers, un lieu de vie