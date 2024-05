Gaspard et la marmite magique – Éditions Glénat

Partagez





Dans un monde de magie et de poésie, un vieil homme malheureux va offrir un objet enchanté à un jeune garçon. Gaspard et la marmite magique qu’il a reçu, devient dès lors, une sorte de justicier qui punit ses adversaires grâce à une délicieuse compote !!! Malheureusement, ses effluves sucrés attirent également d’autres habitants, pour le moins dangereux !!!!

Un conte traditionnel merveilleux, revu par Katerina Cupova et toute sa magie, sa douceur et sa poésie.

À retrouver aux Éditions Glénat depuis le 21 février 24 ! Histoire complète (+8)

Le décor :

Une vieille maison bizarre au milieu de la forêt…

Un homme pleure. Il a tellement de chagrin, qu’il ne se rappelle même plus ce qui le rendait de bonne humeur ! Mais soudain, un petit oiseau aux ailes rouges rentre dans sa salle à manger. Il commence à siffloter gaiement son chant, ce qui a pour effet de sortir le vieil homme de son chagrin. Il se rappelle. Oui, il se rappelle à présent ce qui le rendait heureux !! C’était de jouer de sa flûte. Il faut absolument qu’il la retrouve, et, pour ne pas oublier une nouvelle fois, il fait un nœud à son torchon. Puis, emporte ses objets magiques dans son sac à dos, pour un périple à travers les villages.

Sous ses pas, des fleurs de toutes les couleurs se dessinent tandis qu’il quitte la ville d’Ogreroc. C’est sur c’est un magicien ! Un magicien qui oublie bien trop souvent les choses.

Malheureusement, pendant qu’il marche, son torchon se délie et se transforme en un petit oiseau malicieux. Et l’idée du vieil homme s’envole avec lui dans les airs. Comment va-t-il faire à présent pour se rappeler pourquoi il a quitté sa maison ??!!

Un peu plus loin sur le chemin, il rencontre un jeune garçon nommé Gaspard. Il est stupéfait que la salamandre qu’il vient de trouver, se transforme sous ses yeux, en Chalamandre !!!! Aussi il court pour prévenir ses amis, et tombe nez à nez avec le magicien assis et désabusé de ne plus savoir que faire.

Et pour combler sa misère, il donne sa marmite magique à Gaspard, en oubliant pourquoi il l’avait prise…

Le début du bazar dans le village de Gaspard …

Le point sur la BD :

Katerina Cupova nous fait découvrir un conte traditionnel qu’elle transforme en une histoire farfelue et magique à souhait !! Dans son univers, toutes les choses que nous connaissons se transforment en objets magiques d’une créativité et d’une imagination folle. Un torchon qui se transforme en oiseau pour s’échapper. De la compote pour venir à bout des ennemis. Une flûte qui rend heureux… Et, bien évidemment, cette écriture amusante au ton narratif enfantin.

Chaque avancée dans ce conte est une plongée dans un monde inconnu, aux créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Dans Gaspard et la marmite magique, l’autrice parvient à nous étonner de toutes ces idées complètement décalées !!! Ces illustrations sont également inédites, donc évidemment signées de son style particulier. Entre caricature et dessin animé, pour les personnages dont les visages explosent d’émotions. Cet univers très coloré, gai, enchanteur… Les Éditions Glénat ont dégoté un ovni de talent !

La conclusion :

C’est surprenant au premier abord, car c’est un style que le lecteur n’a pas l’habitude de voir. Mais c’est frais, décalé et l’univers entier est vraiment enchanteur. Gaspard et la marmite magique aux Éditions Glénat, se démarque par son originalité, sa fraîcheur, qui nous fait passer un petit moment farfelu dans notre vie monotone !!! Et c’est ce qui importe pour un one shot destiné aux enfants !!!! L’imaginaire et la poésie prennent un chemin inconnu jusqu’alors avec ce nouveau talent : Katerina Cupova. On retient ce nom !!!