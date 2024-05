Camp vibes – Une box pour les amoureux de la rando et de la nature

Camp vibes est la box des passionnés de randonnée et de nature, à découvrir tous les deux mois. Elle propose une sélection de produits outdoor, à tester, essayer, pour mieux se préparer pour les différentes sorties. Une box qui ravira autant les mamans ou les papas, pour les fêtes à venir et le beau temps approchant…

Une équipe d’aventuriers part à la recherche d’innovations, de produits et d’accessoires outdoor, pour surprendre les amateurs de randonnée et de nature. Ainsi, la box Camp vibes surprend et offre une belle sélection de produits adaptés, invitant, entre autres, à prendre son sac à dos et à enfiler ses chaussures les plus confortables, pour prendre l’air ! Une box qui plaira, autant aux mamans qu’aux papas, suggérant un cadeau orignal pour la fête des mères, ou la fête des pères.

Pour le mois de mars, la box propose quatre produits, en plus de du dépliant. Le premier produit à découvrir est une paire de chaussettes, de la marque BV Sport, fournisseur officiel de la FFRandonnée. Une paire de chaussettes très agréable et douce à porter, spécifiquement conçue pour la randonnée. Les chaussettes se composent de deux couches, la première adhère au pied et la seconde à la chaussure. Un confort anti-ampoule, pour des chaussettes qui restent légères et aérées.

Le deuxième produit à découvrir est le gel de massage Cryo Arnica, de Kinésoins sport. Un gel, de 150 ml, qui vient apaiser et soulager par le froid, les zones douloureuses, suite à la randonnée. Le gel permet d’optimiser la récupération, après la marche. A appliquer sur les articulations et les muscles, l’effet est frais et agréable. Le froid va venir activer la circulation et apaiser les muscles, pour mieux récupérer et repartir sur une bonne base, le lendemain. Il est parfait pour se remettre à la randonnée, en ce printemps !

Le troisième produit est un indispensable, un couteau pliant extra plat Oxford. Il va servir pour tout, sans prendre beaucoup de place ! En effet, il reste pratique, permettant de tout ouvrir, ou presque, et de bivouaquer, si besoin. La lame est en acier inoxydable, et reste en position fermée, si besoin, avec un verrouillage. Il se glissera aisément dans une poche, ou dans le sac à dos, tellement il est fin et léger, facile à prendre en main.

Enfin, le quatrième produit est un petit encas sain et gourmand. Il s’agit d’un sachet de 100 g de noix de cajou grillées Juste Bio. Des fruits secs à grignoter, toujours agréables à croquer lors d’une pause, pour reprendre quelques forces, avant de repartir ! Un plaisir savoureux, croquant et sain, sans sel et bio, mais surtout source de magnésium, pour le plus grand bien de l’ossature et du système nerveux. Un allié indispensable et réconfortant, autant pour les papilles que pour le corps !

Il y a aussi le dépliant qui vient apporter des informations sur les différents produits de la box, et des conseils pratiques pour les randonnées. Des astuces, conseils, numéros utiles, pour ne pas partir vers l’inconnu et toujours faire attention. Des offres sont à retrouver, pour les différents partenaires et si les produits testés plaisent…

Camp vibes est une box pour les passionnés de randonnée et de nature, à offrir à toutes les mamans aventurières ou tous les papas aventuriers. Une box qui vient présenter quelques produits indispensables pour une bonne randonnée préparée, entre confort, soin, sécurité et réconfort. Une idée de cadeau originale pour les fêtes des mères et des pères approchants…