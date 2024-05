Airbnb, JO 2024 : ce bug majeur impactant les réservations 

Zorrooo dévoile un bug majeur sur la plateforme Airbnb, impactant X milliers d’hôtes et voyageurs.

Zorrooo, start-up innovante spécialisée dans la résolution des litiges consommateurs-entreprises, annonce la découverte d’un bug significatif sur la plateforme Airbnb. Ce bug, présent depuis novembre 2023, a entraîné la suppression du système de recherche de dizaines de milliers de comptes d’hôtes certifiés, réduisant à néant leur potentiel de réservations.

Airbnb & JO 2024: A la recherche des annonces disparues...

Grâce à sa solution de regroupement et de résolution des litiges et de veille omnicanale pour prévenir les problèmes systémiques , Zorrooo a décelé une faille dans le nouvel algorithme Airbnb, responsable de la disparition de nombreuses annonces du système de recherche.Des annonces d’hôtes bien notés, Superhôtes et “coup de cœur” ont disparu sans explication et sans que les hôtes s’en rendent compte. Parallèlement, des milliers de nouvelles annonces ont été propulsées Superhôtes sans répondre aux critères de ce label de confiance.

Une enquête approfondie révélant des failles et zones d’ombre

Via sa plateforme et ses divers canaux de dialogue, Zorrooo a recueilli plus de 300 témoignages cette semaine, révélant que 70 % des hôtes interrogés étaient concernés par ces problèmes systémiques : disparition des recherches et zéro réservation depuis cinq mois (détresse financière pour beaucoup). Des conseillers SAV Airbnb ont (d’après les témoignages) avoué un nombre massif de demandes similaires sur la hotline , portant sur ce problème affectant particulièrement les pays francophones mais aussi le reste de l’Europe. Bien que les JO 2024, taxes et législation puissent expliquer un ralentissement des réservations, rien n’explique en revanche la disparition de nombreuses annonces du système de recherche, hors période JO, et la relativité des critères d’attribution du label Superhost. Nous mettons à votre disposition notre document d’étude et tous les témoignages supports.

Un besoin crucial de transparence

« La transparence, le dialogue et l’innovation technologique sont au cœur de nos valeurs chez Zorrooo, déclare Capucine Berr, CEO de Zorrooo. Les grandes entreprises, qui jouent un rôle majeur dans l’économie d’un pays, doivent adopter des mesures plus rigoureuses de transparence, de résolution des litiges et d’information aux consommateurs afin de prévenir ou de guérir les problèmes systémiques, comme le préconise les directives CSRD et RSE , et le Digital Service Act. Nous encourageons Airbnb à venir dialoguer sur notre plateforme Zorrooo et à répondre aux demandes de leurs hôtes en attente. Nous les incitons également à clarifier les critères d’attribution de leur label de confiance garantissant la qualité des expériences mais aussi la sécurité des voyageurs.”